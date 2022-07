https://mundo.sputniknews.com/20220708/como-china-aplica-tacticas-psicologicas-para-contrarrestar-las-visitas-de-eeuu-a-taiwan-1127997835.html

Cómo China aplica tácticas psicológicas para contrarrestar las visitas de EEUU a Taiwán

El 8 de julio, el Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) arremetió contra EEUU por sus "colusiones y provocaciones", al subrayar... 08.07.2022, Sputnik Mundo

Asimismo, acusó a EEUU de alentar el sentimiento secesionista de Taiwán."Hay tres canales principales para enviar señales políticas a Taipéi", explicó el Dr. Chang Ching, investigador de la Sociedad de Estudios Estratégicos con sede en Taiwán y principal experto militar en el Ejército Popular de Liberación y la seguridad regional de Taiwán. "Son portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, de la Oficina de Asuntos de Taiwán y del Ministerio de Defensa. Es relativamente inusual que un portavoz del EPL emita tales señales políticas", subrayó.El Dr. Chang sugiere que la declaración del EPL parece ser una nueva táctica psicológica dirigida a EEUU y Taiwán. El experto militar ha llamado la atención sobre el hecho de que "para cualquier maniobra militar sofisticada y bien organizada, siempre es necesaria una preparación previa adecuada". Por ello, sugirió que las maniobras y la visita de EEUU no tienen una relación causal."La posibilidad de que el EPL lleve a cabo un ejercicio militar improvisado simplemente como reacción a la visita de cualquier figura política estadounidense a Taiwán es extremadamente baja", argumentó el profesor. "La visita del senador estadounidense Rick Scott a Taiwán, los ejercicios militares premeditados en el espacio aéreo y las aguas alrededor de Taiwán y la conferencia de prensa rutinaria del EPL ocurrieron el mismo día. Y un inteligente portavoz del EPL aprovechó la oportunidad para ejercitar su habilidad en la guerra psicológica y lograr la percepción de los efectos de la guerra", puso de relieve Chang.La desequilibrada estrategia china de WashingtonEn octubre de 2021, se descubrió que una unidad de operaciones especiales estadounidense y un contingente de marines operaron en secreto en Taiwán durante cerca de un año para entrenar a las fuerzas militares. Además, Washington ha duplicado su presencia militar no oficial en la isla entre el 31 de diciembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, según el Pentágono.A finales de febrero, Washington también subió la apuesta contra China al enviar una delegación de ex altos funcionarios de defensa y seguridad para reunirse con el presidente y el ministro de defensa de Taiwán, a pesar de que Pekín criticó la medida como una violación de la soberanía de China.En los últimos meses, la Administración Biden ha aumentado su retórica sobre Taiwán, y el presidente Joe Biden ha llegado a prometer repetidamente que "defenderá" la isla de China. Pekín criticó duramente las declaraciones del mandatario estadounidense, aunque la Casa Blanca se retractó de los comentarios del presidente.Según comentó el diario chino The Global Times al respecto, "los comentarios de Biden sobre "intervenir militarmente" en la cuestión de Taiwán no son una metedura de pata, sino que señalan [el] vaciamiento [de la política de Pekín] de una sola China". De acuerdo con la política de una sola China, Taiwán forma parte de la República Popular China (RPC). Sin embargo, Washington ha mantenido durante mucho tiempo relaciones con la isla, aunque rompió los lazos diplomáticos oficiales con Taipéi en 1979."Sin embargo, mientras todas las partes implicadas en una circunstancia así, con grandes incertidumbres y tensiones, sean lo suficientemente sensatas, la esperanza de una resolución pacífica de las animosidades a través del estrecho no disminuirá totalmente, aunque muchos observadores piensen lo contrario", agregó.El analista cree que, por ahora, la posibilidad de un conflicto significativo entre China y EEUU es bastante improbable. Aunque las diferencias entre Washington y Pekín existen, "el canal de comunicación mutua y el mecanismo de prevención de crisis también funcionan", enfatizó.Chang afirmó que los movimientos provocativos de la Administración Biden con respecto a Taiwán podrían explicarse por las divisiones latentes dentro de la Casa Blanca."Surgieron muchos indicios de conflictos internos dentro de los miembros de su equipo de seguridad nacional y política exterior. Algunos miembros clave siguen manteniendo una fuerte ambición de ejercer la estrategia del rebanado del salami en cuestión de Taiwán para adquirir influencia frente a Pekín. Por otro lado, hay otros miembros que están más dispuestos a buscar la posibilidad de una cooperación mutua con sus homólogos de Pekín y ejercerán un conjunto diferente de políticas hacia Taipei y Pekín en consecuencia", explicó.Sin embargo, el desequilibrio de Washington se produce a costa de los habitantes de Taiwán. La negligencia de la actual Administración hacia la paz y la estabilidad de la región se debe a que "el criterio de apoyo a Taiwán es servir a los intereses nacionales de EEUU, no al bienestar de Taiwán", según el profesor."Por supuesto, en algunos casos, hay soluciones y acuerdos mutuamente beneficiosos en las relaciones entre EEUU y Taiwán. No obstante, los intereses estadounidenses son siempre la preocupación con mayor prioridad para los líderes en Washington", concluyó.

