La propuesta de nueva Constitución de Chile, "la base del país con el que soñamos"

Este 4 de julio, a un año exacto desde su instalación, la Convención Constituyente entregó al presidente Gabriel Boric la propuesta de nueva constitución. Tras... 04.07.2022, Sputnik Mundo

La ceremonia estaba convocada para las 10:00 hrs de este 4 de julio, un año después de que la Convención Constitucional comenzara sus labores. Fue un año completo de trabajo, con altos y bajos, en donde el órgano constituyente entregó a Chile una propuesta de nueva constitución que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre.En conversación con Sputnik, la presidenta del órgano constituyente, María Luisa Quinteros, señaló sentirse "muy contenta porque nos resultó todo bien. Todo muy tranquilo, muy republicano, muy solemne. Creo que salió a una ceremonia bien acorde a lo que habíamos planificado".La ceremonia comenzó con la reanudación de la sesión 110 que fue suspendida el pasado 28 de junio con la entonación del himno nacional por parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.Tras el himno, el vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez, realizó una reflexión sobre la noción de "patriotismo". Domínguez citó el artículo 13 de la propuesta de nueva constitución, que señala que "son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional"."Esto es algo que nos enorgullece (…) amar la patria es mucho más que los emblemas, es amar y respetar a las personas que la componen", señaló Domínguez recibiendo una gran ovación.Tras ello, agregó que "y este amor por la patria, este amor y este respeto por las personas, es darle al pueblo la soberanía de escribir sus propias reglas, el poder de definir su futuro; escribir una Constitución democrática que fortalezca la protección de los derechos es un profundo acto de patriotismo".La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, señaló que "hoy se cierra este histórico ciclo de trabajo democrático. Y lo hacemos desde este salón de honor, testigo privilegiado de grandes hitos de nuestra historia republicana, para iniciar otro capítulo de la tradición democrática que nos enorgullece"."Esta propuesta constitucional, que hoy entregamos, está llamada a convertirse en la base del país más justo con el que todas y todos soñamos", finalizó en su intervención la presidenta del órgano.Tras los discursos de Domínguez y Quinteros, el presidente Gabriel Boric entró al salón de honor del Senado. El mandatario destacó que "como presidente de la República, tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión libre y plenamente informada el próximo 4 de septiembre".Asimismo, realizó una invitación a que "debatamos intensamente sobre los alcances del texto propuesto, más no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad".Tras su discurso, el mandatario junto con el ministro secretario general de la Presidencia y la ministra del Interior, Giorgio Jackson e Izkia Siches respectivamente, firmaron el decreto que convoca al plebiscito de salida del proceso constituyente.Tras la firma del decreto, y al cumplir el objetivo por el cual fueron elegidos, la presidenta de la Convención señaló que "por haberse cumplido el objeto de esta última sesión, se levanta y se declara disuelta la Convención Constituyente. Hasta siempre". Con esas palabras, se dio por finalizado el único proceso constituyente democrático en la historia de Chile."Entramos como convencionales y salimos como ciudadanos"Tras la ceremonia de cierre, Sputnik conversó con distintos convencionales para conocer sus impresiones tras la finalización del histórico proceso y que culminó con una propuesta constitucional de 388 artículos divididos en 12 capítulos.Consultada respecto a lo que se viene ahora, la presidenta del órgano constituyente dijo "feliz de volver a mi vida normal porque es la única que conozco. Este ha sido un año distinto, pero claramente extrañaba mi gente, mis estudiantes, mi investigación, mi vida normal. Así que feliz me voy".El convencional Mauricio Daza dijo sentir "satisfacción de haber terminado dentro del plazo el encargo, que era entregar una propuesta de nueva Constitución consistente para el país, que finalmente va a decidir el pueblo de Chile en el plebiscito del día 4 de septiembre"."Es el fin de una etapa muy importante para cada uno de nosotros. Fueron jornadas muy intensas de deliberación, con nada muy importante para llegar a acuerdos. Y finalmente tenemos este texto que produjo un consenso de más de dos tercios de quienes estuvimos acá en la Convención Constitucional", agregó el convencional.Otra convencional que también se siento satisfecha con el trabajo del órgano es Malucha Pinto. La integrante del Colectivo Socialista explicó a Sputnik que el órgano cumplió con todas las reglas, plazos y cuórum impuestos.Así mismo, señaló que "en esos cuórum, en esas reglas, en esos tiempos y en este espacio, aquí se tejieron sueños y propuestas muy concretas para un Chile que se abre a la posibilidad de vivir con dignidad, nada más y nada menos".Dialogar con la ciudadaníaTras doce meses, Chile tiene una propuesta constitucional definitiva. El periodo que se abre en el país sudamericano a partir de este 4 de julio es de información de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.En esa misma línea, la convencional Francisca Arauna señaló que "vamos a responder todas sus dudas para que no sigan creyendo las mentiras que se han ido difundiendo por todos lados y sepan y tomen una decisión en base a la información certera"."Y así el 4 de septiembre tomen la decisión todos y todas los chilenos y recuerden que esto va a mejorar su calidad de vida, yo se lo aseguro y por eso es tan importante que lo lean y entiendan lo que le estamos proponiendo al país", finalizó la convencional.

