https://mundo.sputniknews.com/20220707/amlo-la-pandemia-y-el-conflicto-en-ucrania-exacerban-el-colapso-del-neoliberalismo-1127922641.html

AMLO: "La pandemia y el conflicto en Ucrania exacerban el colapso del neoliberalismo"

AMLO: "La pandemia y el conflicto en Ucrania exacerban el colapso del neoliberalismo"

La crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 y sus restricciones sanitarias, así como el conflicto entre Rusia y Ucrania, han acelerado el... 07.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-07T17:51+0000

2022-07-07T17:51+0000

2022-07-07T17:51+0000

américa latina

méxico

neoliberalismo

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

ucrania

covid-19

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1127920658_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d0d507681c9eaacaefb6edab3f0b6702.jpg

"La verdad es que la pandemia y la misma guerra de Rusia y Ucrania lo que hicieron fue, con una secuela de mucho dolor, exacerbar la crisis que ya venía del modelo neoliberal, ya no se podía mantener esa misma política", calificó el presidente en su conferencia matutina de este jueves 7 de julio."Con la pandemia y con la guerra se precipitó todo, era inevitable la crisis del modelo aplicado, impuesto durante décadas. Nosotros lo sabíamos, además siempre hemos sostenido que no se puede enfrentar un decadencia, un proceso de degradación progresivo si no es con una transformación", añadió.Los momentos críticos requieren la toma de medidas atrevidas y radicales para enfrentarlos y contar con el apoyo del pueblo, agregó el mandatario en relación a la precipitación del modelo neoliberal y su relación con la decisión del Gobierno de Francia de nacionalizar la industria eléctrica."La indecisión en épocas de crisis es funesta, entonces hay que tomar decisiones, ayer hablábamos de eso, entonces lo que hicieron los franceses es correcto", calificó López Obrador."Si no hay arrojo, no hay porvenir, o sea, las circunstancias no están para gobiernos indecisos, blandengues", agregó.Es en ese escenario, ejemplificó, que México decidió aprovechar sus recursos energéticos fósiles a pesar de la necesidad de transitar hacia energías renovables."Era yo presidente electo y ya andábamos buscando los terrenos con el gobierno de Tabasco para empezar" la construcción de una nueva refinería para el país, explicó en referencia al proyecto de Dos Bocas.

https://mundo.sputniknews.com/20220620/jalife-rahme-de-francia-a-colombia-el-mundo-vive-una-desglobalizacion-del-neoliberalismo-1127070427.html

https://mundo.sputniknews.com/20220707/pekin-denuncia-el-uso-de-la-crisis-en-ucrania-para-imponer-sanciones-contra-china-1127918187.html

méxico

ucrania

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, neoliberalismo, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, ucrania, covid-19, francia