El Kremlin condena el acoso a la exministra de Exteriores de Austria

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin ve negativamente el acoso que sufre la exministra de Exteriores austriaca Karin Kneissl por sus relaciones amistosas con el... 06.07.2022, Sputnik Mundo

El vocero destacó que este incidente es el indicador de una sociedad insana, y señaló que, hasta el momento, Kneissl no ha pedido apoyo a Rusia.Kneissl confirmó a Sputnik que abandonó Austria debido a las constantes amenazas contra ella.El periódico The Washington Post informó antes que la exministra abandonó el país por amenazas de muerte, y que no concedía entrevistas.

