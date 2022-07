https://mundo.sputniknews.com/20220705/el-expresidente-panameno-martinelli-de-nuevo-bajo-sospecha-judicial-1127821664.html

El expresidente panameño Martinelli, de nuevo bajo sospecha judicial

El presidente del partido emergente Realizando Metas (RM, centroderecha), a quien el diario Metro Libre califica del "rock star" del proceso preleccionario, ganaría con más del 50% si los comicios tuvieran lugar en esta fecha, aseguran algunos sondeos de opinión, aunque otros mas conservadores le conceden entre 35 y 40 puntos porcentuales.Pero el magnate por excelencia del comercio minorista panameño, que ya tuvo que vérselas con la justicia en los casos Financial Pacific (2013), y el de escuchas ilegales (2017), vuelve a ser comidilla del escenario judicial panameño.En su expediente personal obra además el caso New Business, referido a la compra de acciones de la Editorial Panamá América, S.A., operación que reportó 43,9 millones de dólares a una cuenta conocida como New Business Service Limited, en un banco offshore.Juicio OdebrechtEntre el 18 de julio y el y 5 de agosto está programado el juicio por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, en el cual junto al exmandatario están supuestamente involucradas otras 62 personas, incluido el también expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).Dos de los hijos de Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, fueron condenados el 20 de mayo por un tribunal estadounidense tras declararse culpables del lavado de 28 millones de dólares que, según el abogado del segundo, James Mac Govern, cometieron "por órdenes del padre".Contra Martinelli pesa una investigación por la comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.Los casos por corrupción protagonizados por la firma brasileña han supuesto grandes escándalos y la apertura de procesos judiciales en su propio país, Perú, Panamá, Ecuador, Argentina, República Dominicana y Colombia.Los escándalos de sobornos de la constructora brasileña datan de 2015, cuando la empresa admitió haber pagado en Panamá más de 50 millones de dólares en sobornos, durante el período 2009-2014, coincidente con el mandato de Martinelli.Fuero penalEl 29 de junio el juzgado tercero administrativo electoral de Panamá publicó un edicto con la resolución que le levanta el fuero penal electoral al líder de RM.Tal privilegio le había sido concedido a Martinelli en abril en virtud de a las elecciones internas de su partido, oficializado el 24 de marzo de 2021 tras una escisión de Cambio Democrático (CD, centroderecha).La jueza Baloisa Marquínez argumentó la implicación en el caso Odebrecht al demandar el levantamiento del fuero al exmandatario.La resolución señala que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial puede continuar con la tramitación del referido expediente.Entre otras causas, el artículo 307 del Código Penal establece que se pierde el fuero penal electoral cuando la persona sea detenida o arrestada en flagrante delito o cuando exista una renuncia por parte del aforado, ya sea ante el Tribunal Electoral o ante la autoridad a cargo de ventilar el caso.Defensa partidistaLa cúpula de Realizando Metas atribuyó la acción en contra de su líder como una persecución política por el presidente Laurentino Cortizo y el vicepresidente, José Gabriel Carrizo, porque desde hace más de un año, Martinelli encabeza con holgura la intención de votos entre los posibles candidatos a las elecciones de 2024.El Gobierno de Panamá busca distraer la atención del pueblo retomando la persecución contra el candidato presidencial Ricardo Martinelli, ante la falta de respuestas a los problemas que aquejan al país, argumenta la tesis sustentada por los directivos.

