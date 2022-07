https://mundo.sputniknews.com/20220705/como-es-el-sonido-del-universo-1127818519.html

¿Cómo es el sonido del universo?

La primera física nombrada doctora Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, Gabriela González, experta en ondas gravitacionales, explicó detalles al respecto.

Conocer nuestro universo siempre fue un misterio y una interrogante que mueve a miles de científicos en todo el mundo. Gabriela González es una de ellas.Reconocida física e investigadora argentina nacida en Córdoba, González logró posicionarse a nivel internacional como experta en ondas gravitacionales.Fue la portavoz del proyecto LIGO, observatorio que detectó las ondas gravitacionales predichas por Albert Einstein, un trabajo colaborativo internacional que tuvo la participación de cientos de expertos de todo el mundo y en 2017 recibió el premio Nobel de Física.Big Bang dialogó con la científica, en el marco de su visita a Argentina (hoy está radicada en Estados Unidos), para conocer mejor su trabajo."Cuando los cuerpos se mueven [en el espacio], lo hacen muy rápido cuando están girando uno alrededor del otro; esa curvatura del espacio tiempo ahora es ondulada porque los cuerpos están rotando. Me gusta decir que están bailando el tango", dijo a Big Bang."Y el espacio tiempo también, porque la curvatura está producida por las masas y eso son las ondas gravitacionales. Se llevan energía del sistema, y producen esa ondulación producida por el sistema viaja a la velocidad de la luz por todo el universo", agregó.González también explicó a qué se refiere cuando se habla de la "música del universo".¿Estos hallazgos pueden repercutir en nuestra vida cotidiana? No directamente. La experta argentina sostuvo que este tipo de investigaciones provoca el desarrollo de industrias como la ingeniería óptica y láser.Luego, estas tecnologías creadas para la investigación se vuelven dispositivos domésticos, como por ejemplo el láser, hoy incluso utilizado en juegos de niños.En febrero de 2016 González anunció la primera detección de ondas gravitacionales, obtenida mediante el trabajo del proyecto LIGO. La noticia significó el inicio de una nueva era en el mundo de la astrofísica."Desde entonces hemos detectado 90 señales (...) la mayoría, de colisiones de agujeros negros, algunos más livianos y unos más pesados que la primera detección que hicimos", apuntó la experta."En 2017 detectamos una colisión de estrellas de neutrones que cuando chocan se producen ondas electromagnéticas y se vieron rayos gamma, ondas visibles en el infrarrojo y el ultravioleta. Diez días más tarde detectamos ondas de radio y ondas de rayos X. Me gusta decir que fue un evento con fuegos artificiales. Se ha aprendido muchísimo", concluyó González.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

