https://mundo.sputniknews.com/20220421/cuando-sera-el-fin-del-universo-un-astrofisico-mexicano-lo-calculo-1124666608.html

¿Cuándo será el fin del universo? Un astrofísico mexicano lo calculó

¿Cuándo será el fin del universo? Un astrofísico mexicano lo calculó

Será un proceso gradual que implicará el fin de las galaxias, los sistemas solares, las estrellas y la vida hasta el enfriamiento total.

2022-04-21T22:10+0000

2022-04-21T22:10+0000

2022-04-21T22:10+0000

big bang

cosmos

universo

universo

protón

astrofísica

estrellas

sistema solar

planeta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1124666781_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e92cb316a04b70b7235a95d77e4b684e.jpg

¿Cuándo será el fin del universo? Un astrofísico mexicano lo calculó Será un proceso gradual que implicará el fin de las galaxias, los sistemas solares, las estrellas y la vida hasta el enfriamiento total.

Un siglo puede parecer mucho tiempo para una persona. Pero no se compara a los tiempos calculados a nivel del universo que habitan los seres humanos.El doctor en Astrofísica, Sergio Ramos, respondió una de tantas preguntas hechas por la humanidad a lo largo de su historia. El investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó a analizar cuándo terminará el cosmos."[Llegará un momento en que] ya no existan los protones; y al no haber protones, esa época es como un golpe muy fuerte para lo que sigue en el universo. De ahí ya no hay manera de crear absolutamente nada. Todo es desde 10^35 años hasta los 10^100. El universo estará muriendo lentamente y es la parte más crítica", indicó el entrevistado.¿Y qué herramientas se utilizan para calcular esto? De acuerdo con Ramos, "con las mediciones que tenemos y con modelos matemáticos, los evolucionamos hacia el futuro. Entonces, podemos decir cual es el destino del universo".Tales herramientas se utilizan hace 50 años y los resultados han mantenido una coherencia con el paso del tiempo, a criterio del astrofísico."El protón va a decaer en simples partículas y dejará de existir. (...) Incluso los objetos más extraños del universo, que son los agujeros negros, también decaen. Ni ellos pueden sobrevivir a este aspecto que se viene y es porque existe esta energía oscura que hace que el universo se siga expandiendo", afirmó Ramos.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

universo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cosmos, universo, universo, protón, astrofísica, estrellas, sistema solar, planeta, аудио