Autoridad electoral advierte al partido gobernante de México por proselitismo adelantado

Autoridad electoral advierte al partido gobernante de México por proselitismo adelantado

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de México emitió medidas cautelares en las que urge al... 05.07.2022, Sputnik Mundo

La denuncia fue presentada por el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) contra dirigentes y gobernantes en funciones del partido Morena, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.El dictamen del organismo electoral autónomo indica una posible promoción personalizada indebida, "uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y actos de proselitismo vinculados al proceso electoral''.Los hechos habrían ocurrido en el marco del proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hacia las elecciones en el estado de Coahuila (norte) en 2023 y los comicios presidenciales y legislativas de 2024, según la notificación.Denuncia y dictamenLa denuncia menciona a la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, al secretario federal de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, Moisés Ignacio Mier, y en el Senado, Ricardo Monreal.Tras el acto denominado Unidad y Movilización, celebrado por Morena el 26 de junio de 2022 en Coahuila, el PRD solicitó el retiro de publicaciones relacionadas y una tutela preventiva del INE, para evitar la realización de eventos futuros con características similares al denunciado.La Comisión de Quejas de la autoridad electoral señala que "no pasó desapercibido que este acto fue muy similar al realizado el 12 de junio en Toluca", capital Estado de México, sobre el que no se emitieron medidas cautelares por tratarse de un acto aislado.Pero desde entonces advirtió que, de repetirse otros semejantes que pudieran configurar una "presumible campaña orquestada de proselitismo adelantado", se podrían emitir medidas cautelares, como ha sido el caso este martes.Los plazos para el desarrollo de las precampañas internas y campañas electorales, locales y federales, están definidos en la ley mexicana, para no afectar las condiciones de equidad de la competencia electoral.La tutela preventiva emitida prohíbe la realización de actos anticipados de proselitismo, así como la difusión de los eventos de campaña.De igual forma, la Comisión ordenó a 30 personas del servicio público federal y de los estados gobernados por Morena, en una lista que incluye a López Obrador, a abstenerse de participar en actos o eventos iguales o similares.

