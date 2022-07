"Si Morena no aprovecha, nos puedes dar la sorpresa": Monreal comparte la canción que le dedicaron

https://mundo.sputniknews.com/20220704/si-morena-no-aprovecha-nos-puedes-dar-la-sorpresa-monreal-comparte-la-cancion-que-le-dedicaron-1127753024.html

El senador mexicano Ricardo Monreal, quien en varias ocasiones ha expresado sus intenciones de convertirse en el candidato presidencial de Morena en 2024... 04.07.2022, Sputnik Mundo

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1127752329_0:0:1066:600_1920x0_80_0_0_b740c47426356ec5ca2e55770058e78a.jpg

"Enhorabuena por el talento e ingenio autoral, de composición y musical. Me encontré en el portal de internet Morena TV este video. Muchas gracias a quienes lo escribieron, grabaron y musicalizaron. Lo comparto", apuntó el parlamentario.La canción, acompañada en un video con imágenes de diferentes etapas de su vida, destaca distintos episodios, como su nacimiento en Fresnillo, Zacatecas, su carrera como legislador, su formación en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otros aspectos."Vamos, Ricardo, sigue de frente que camino nos resta, si Morena no aprovecha nos puedes dar la sorpresa", insinúa el coro en torno a los rumores de que, si no consigue el abanderamiento de su partido, podría postular como representante de la oposición.La producción recuerda que Monreal nació en la década de 1960 y asegura que, con su esfuerzo y experiencia, puede darle la presidencia al Movimiento de Regeneración Nacional en los comicios de 2024.En varias ocasiones, el senador ha entrado en confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que el candidato debe ser elegido mediante encuesta, mientras que Monreal llama a un proceso electoral interno.Además, constantemente Monreal ha recibido críticas por su cercanía con figuras como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en la Ciudad de México, o su simpatía con personalidades de la oposición.

