Honduras: Justicia por el asesinato de la activista Berta Cáceres.

Tras la condena contra David Castillo por ser coautor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el investigador Blas Barahona dialogó con GPS Internacional para analizar las implicaciones de este caso en el sistema político del país centroamericano.Recientemente condenaron a 22 años de prisión a David Castillo por estar implicado en el asesinato de Berta Cáceres. El empresario, militar retirado y exdirectivo de una empresa, llevaba adelante un proyecto de represa hidroeléctrica al que la dirigente se opuso fuertemente. Este asunto tiene que ver con el contexto que vive Honduras, "signado por los conflictos ambientales a raíz de un modelo extractivista que se ha impuesto, auspiciado por el capital transnacional", aseveró Barahona.En este marco es que se ubica el proyecto de la represa hidroeléctrica conocida como Agua Zarca en el occidente del país, "al cual se oponía la ambientalista Berta Cáceres porque se estaba proyectando en un río considerado sagrado para el grupo étnico llamado Lenca, uno de los pueblos originarios hondureños", indicó. Por ese motivo Cáceres fue asesinada por directivos de esta empresa, "en tiempos en los que David Castillo era el presidente de la misma", sostuvo el investigador hondureño.Crisis económica global golpea al Gobierno de CastroCon respecto a la situación política tras la asunción de Xiomara Castro, "este es un Gobierno que llega con muchas expectativas de cambio de una realidad crítica que estaba viviendo el país", expresó. En este sentido, "Honduras era un país que estaba secuestrado, con un Estado declarado fallido tras el golpe de Estado de 2009", aseveró. Sin embargo, si bien hay una aceptación internacional y de compromiso con esta gestión, "hay una crisis económica por la cual el Gobierno no puede despegar", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista chileno Esteban Silva, con quien dialogamos sobre la planificación de sesiones del Parlamento Andino en Marruecos.Polémica ante viaje de miembros del Parlamento Andino a MarruecosEl presidente del Parlamento Andino, Fidel Espinoza, se encuentra organizando con la Monarquía de Marruecos un viaje de los integrantes del Parlamento Andino a los efectos de sesionar en el país africano durante los días 1 al 8 de julio. Sobre ello, "estamos ante una injerencia absolutamente indebida y rechazable de Marruecos hacia parlamentos multilaterales", indicó Silva. Lo que busca Marruecos ese "impedir el desarrollo de las relaciones entre países de América Latina y la República Saharaui", añadió.En este sentido, "una importante cantidad de países latinoamericanos reconoce a esta República, tiene relaciones diplomáticas plenas y respalda el derecho internacional que le asiste al pueblo saharaui respecto al Sahara Occidental", expresó el analista chileno. Por otro lado, "Marruecos busca cooptar los parlamentarios que, o son ignorantes de lo que pasa en la última colonia no independiente en África, o son personas que no tienen ningún respeto por el derecho a la autodeterminación de los pueblos", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los desafíos de la gobernanza internacional, en el marco de las fricciones entre los procesos de la globalización y el margen de maniobra de los Estados.BosqueEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Claudia Rieiro, quien es la directora académica de la Orquesta Juvenil del Sodre. Con ella dialogamos sobre "Bosque", que es un espectáculo que desarrollará la orquesta en conjunto con la Compañía Romanelli en el auditorio Adela Reta del Sodre, entre los días 12 al 15 de julio.

