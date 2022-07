https://mundo.sputniknews.com/20220701/pobreza-e-inseguridad-siguen-impulsando-la-emigracion-irregular-en-honduras-1127647913.html

Pobreza e inseguridad siguen impulsando la emigración irregular en Honduras

Pobreza e inseguridad siguen impulsando la emigración irregular en Honduras

SAN SALVADOR (Sputnik) — En Honduras, un país donde el 73% de la población vive en condiciones de pobreza, la situación económica y la inseguridad se combinan... 01.07.2022

Esa es la tesis principal que sostuvo en entrevista con Sputnik un experto en el tema, el diputado Bartolo Fuentes, que representa al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en el Congreso Nacional (parlamento unicameral).Entre las medidas que ha tomado el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro en su cinco primeros meses de gestión, Fuentes destacó el otorgamiento de créditos a micro empresarios y también los destinados a la producción de granos básicos, a bajísimas tasas de intereses (2,5% anual).Pero esa buena práctica gubernamental, a su juicio, choca contra factores como la inseguridad ciudadana, traducida en extorsión a los emprendedores, y los efectos negativos del cambio climático para las cosechas.Si la multinacional tecnológica Microsoft, por ejemplo —una de las grandes empresas con intenciones de invertir en Honduras—, monta una planta de 200 millones de dólares que hipotéticamente ocupe a 300 empleados, pero con los principales puestos de trabajo destinados a personal extranjero, el impacto no se va a ver, reflexionó.Reforma agrariaEntre las dos vías de generar empleo masivo, Fuentes identifica en primer término una verdadera reforma agraria que haga producir al máximo al campo hondureño, mediante la introducción del riego, más mecanización y fertilizantes.Al propio tiempo abogó por una revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que permiten la entrada de productos agrícolas estadounidenses subsidiados.En resumen, una Reforma agraria que potencie la producción más una política protectora que garantice mercados, ayudaría a frenar la migración irregular.Doble de retornadosEl también comunicador Bartolo Fuentes pronostica que este año se duplique la cifra de 53.000 inmigrantes retornados a Honduras desde Estados Unidos y México en 2021; solo niños ya van más de 8.000 durante el primer semestre de 2022.A su llegada se les entrega un kit de higiene, un bocadillo y en ocasiones el pasaje para que vayan a sus casas, pero muchos ya no tienen un techo porque vendieron lo poco que tenían para sufragar el viaje hacia el sueño americano.Fuentes advierte la existencia de un círculo vicioso en ese sentido, pues los propios deportados vuelven a intentar la migración irregular.Cumbre de las AméricasAcerca del significado de la reciente Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles para el fenómeno de la migración irregular, el diputado Fuentes consideró que la intención del encuentro hemisférico auspiciado por Estados Unidos estuvo lejos de restarle incentivos, sino de reprimirla."Ellos solo piensan en armas, muros, militares y represión. No quieren entender que la migración es un fenómeno que no lo van a poder parar con nada mientras la gente vea en riesgo su vida en sus países de origen", expuso.Triángulo norteLos países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala (El Salvador y Honduras, más México) están llamados a negociar en grupo con Estados Unidos en materia migratoria, considera el parlamentario catracho.La propuesta de Fuentes apunta a la conveniencia de la negociación en bloque y, no ponerse a hacer muros.Refirió que Guatemala se ha portado de una manera horrible, reprimiendo de manera salvaje a los caravanistas, solo porque tiene un tratado, irónicamente, de tercer país seguro, "¿seguro para quién?, para los migrantes no".A su juicio, ese papel de gendarme tiene que desaparecer, para dar paso a una relación de cooperación. Lo ideal, apuntó, es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puede ponerse a la cabeza de este grupo para negociar con Estados Unidos, pues cada uno por separados serán sometidos a los designios de la potencia del Norte.

