EEUU permite descarga de petróleo ruso tras no encontrar incumplimiento de sanciones

EEUU permite descarga de petróleo ruso tras no encontrar incumplimiento de sanciones

2022-07-01T17:36+0000

2022-07-01T17:36+0000

2022-07-01T17:36+0000

Al petrolero de Daytona, propiedad de una empresa griega, se le permitió descargar en un puerto de Nueva Orleans después de que las autoridades estadounidenses concluyeran que no hubo incumplimiento de las sanciones a Rusia, según el informe, que cita a personas cercanas al asunto y a un oficial de la Guardia Costera.El barco fue detenido para ser inspeccionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos la semana pasada, después de llegar a este país norteamericano tras un viaje a la península de Taman en el Mar Negro, donde hay una terminal para productos petroleros rusos y kazajos.La compañía pudo establecer que la carga a bordo del barco se originó en Kazajistán y no estaba sujeta a ninguna sanción de Estados Unidos sobre la energía rusa, dijo un portavoz de la empresa.El embargo petrolero de Estados Unidos sobre Rusia, impuesto en marzo en respuesta a la operación militar especial en Ucrania, no se aplica a los productos energéticos que transitan por Rusia, según el informe.Rusia y Kazajistán comparten oleoductos y producen una popular mezcla de petróleo que contiene un 90% de crudo kazajo y un 10% de ruso, según el informe.

