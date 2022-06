https://mundo.sputniknews.com/20220608/sanciones-que-sanciones-eeuu-y-europa-siguen-comprando-petroleo-ruso-1126416039.html

¿Sanciones, qué sanciones? EEUU y Europa siguen comprando petróleo ruso

2022-06-08 - Washington y Bruselas insisten en las sanciones antirrusas, pero siguen comprando petróleo ruso. De un lado y de otro se oculta con éxito el origen de los...

Si bien en los Estados Unidos ha habido una prohibición de las importaciones de hidrocarburos desde abril, en mayo petroleros presumiblemente con petróleo ruso llegaron a los puertos de Nueva York y Nueva Jersey. Según The Wall Street Journal, los remitentes y procesadores ocultan su origen.En los Estados Unidos, llegó a través del canal de Suez y el Atlántico desde refinerías indias. Según los documentos de envío, los datos de la empresa analítica Refinitiv y el análisis del Centro de Helsinki para la Investigación de Energía y Aire Limpio, estas empresas son grandes compradores de hidrocarburos rusos.Esta logística hace muy difícil determinar el origen de las materias primas.En Europa, los líderes insisten en abandonar casi el 90% de las importaciones de crudo ruso para finales de 2022, pero la realidad es una piedra en el zapato. El viejo continente no puede cambiar a hidrocarburos de otras regiones de la noche a la mañana. Para esto es necesario reconstruir la refinería, que llevará de dos a cuatro años. Durante este tiempo, puede estallar una escasez de combustible tan grave que la economía de la UE simplemente colapsaría.Por este motivo, los europeos tendrán que hacer la vista gorda ante qué tipo de mezcla es la que se importa y de dónde viene. No solo eso, sino que existe la posibilidad de que sea necesario aumentar el suministro de productos derivados del petróleo de Rusia.Mientras tanto, el presidente de EEUU, Joe Biden, busca conducir los destinos de Europa y Rusia con planes que encontraron una rápida respuesta en Moscú."El problema de ahora es que Europa decide que reducirá aún más la compra de petróleo ruso, y hay mucha consideración sobre lo que se puede hacer para tal vez incluso comprar el petróleo, pero a un precio limitado, o sea, Rusia tendría una necesidad abrumadora de venderlo y se vendería a un precio significativamente más bajo que el que el mercado está generando ahora", sostuvo días atrás Biden.Acto seguido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló: "Rusia no venderá nada con pérdidas. Si la demanda disminuye en algún lugar, aumenta en algún otro. Hay una reorientación de los flujos".

