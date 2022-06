https://mundo.sputniknews.com/20220630/putin-si-se-despliega-infraestructura-militar-de-la-otan-en-finlandia-y-suecia-rusia-respondera-1127579034.html

Putin: "Si se despliega infraestructura militar de la OTAN en Finlandia y Suecia, Rusia responderá"

Putin: "Si se despliega infraestructura militar de la OTAN en Finlandia y Suecia, Rusia responderá"

Putin comenta decisiones de la "histórica" cumbre de OTAN en MadridEl presidente ruso, Vladímir Putin, minutos antes de partir de la capital turkmena, Asjabad, donde participó en la VI Cumbre de los cinco países ribereños del Caspio, encontró tiempo para una rueda de prensa en la que comentó, entre otras cosas, las decisiones de la "histórica" cumbre de la OTAN en Madrid que aprobó la adhesión de Suecia y Finlandia.Señaló que Moscú no tiene ningún problema con Estocolmo y Helsinki en caso de que se integren la Alianza, pero avisó que si se despliega infraestructura militar de la OTAN en Finlandia y Suecia, Rusia tendrá que responder de manera recíproca.Rusia acusa a Occidente de "uno de los mayores robos de la historia"La congelación de activos rusos constituye "uno de los mayores robos de la historia". Lo denunció el vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexandr Venedíktov, tras conocerse que, además de los 300.000 millones de dólares depositados por el Banco Central de Rusia en el extranjero, Occidente 'incautó' adicionalmente dinero, inmuebles y otros bienes pertenecientes a ciudadanos del gigante euroasiático por valor de más de 30.000 millones de dólares. Un trabajo que sigue en marcha, según el Departamento del Tesoro de EEUU.Según Venedíktov, "la paradoja radica en que los autores de este crimen son los mismos quienes se encargaron anteriormente de sostener la arquitectura económica global". "Es lo mismo que poner a un zorro para cuidar el gallinero", manifestó, al subrayar que Washington y sus aliados están destruyendo con sus propias manos el sistema Bretton Woods, el cual marcó el inicio del dominio del dólar en la economía mundial. "Es una tendencia innegable. Hoy, la tarea principal de la comunidad internacional radica en que su derrumbe cause el mínimo daño posible y no conduzca a una nueva guerra mundial", apuntó Venedíktov.Ecuador, el retrato del desastre e hipocresía de las políticas internacionales de OccidenteEl caso de Ecuador constituye la muestra perfecta del desastroso efecto de la política exterior de EEUU y sus aliados, así como su indiferencia ante el sufrimiento humano a causa de las ambiciones imperialistas de Occidente.La nación suramericana está sumida en protestas ante el aumento de los precios del combustible, los alimentos, y otros artículos de primera necesidad, algo que se debe en gran medida a las sanciones impuestas a Rusia.Colombia celebra el informe final de la Comisión de la VerdadEn el marco de los acuerdos pactados entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla de las FARC en el 2016, se decidió crear una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición de los trágicos eventos ocurridos en el conflicto colombiano que abarcan más de 60 años.La Comisión presentó su informe final tras 3 años y medio, luego de obtener más de 30.000 entrevistas realizadas a las víctimas, los responsables, y terceros, involucrados en la guerra. Así, en términos de asesinatos, los principales responsables son los grupos paramilitares con alrededor del 45% [205.028 víctimas]; las guerrillas con el 27% de las víctimas [122.813]; y los agentes estatales, del 12% [56.094 víctimas entre los que se encuentran los falsos positivos].Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

