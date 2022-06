https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-gobierno-de-ecuador-rompe-el-dialogo-con-el-movimiento-indigena-1127465385.html

Lasso rompe el diálogo con el movimiento indígena

El Gobierno de Ecuador rompió el proceso de diálogo con el movimiento indígena tras la muerte de un soldado, anunció el presidente del país, Guillermo Lasso... 28.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-28T18:02+0000

2022-06-28T18:02+0000

2022-06-28T18:25+0000

américa latina

ecuador

indígenas

📰 paro nacional en ecuador (2022)

"El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero; además hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases", agregó el mandatario ecuatoriano.Añadió que solo "cuando se cuente con legítimos representantes" de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador que busquen verdaderas soluciones y "estén abiertos a un diálogo real y franco" se regresará a la mesa de diálogo.Lasso también aseveró que no volverá a negociar con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

ecuador, indígenas, 📰 paro nacional en ecuador (2022)