https://mundo.sputniknews.com/20220629/el-gobierno-de-ecuador-desconoce-mediacion-de-presidente-de-asamblea-ante-movimiento-indigena-1127536070.html

El Gobierno de Ecuador desconoce mediación de presidente de Asamblea ante movimiento indígena

El Gobierno de Ecuador desconoce mediación de presidente de Asamblea ante movimiento indígena

QUITO (Sputnik) — El viceministro de Gobierno de Ecuador, Homero Castanier, desconoció al presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Virgilio Saquicela... 29.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-29T20:45+0000

2022-06-29T20:45+0000

2022-06-29T20:45+0000

américa latina

📰 paro nacional en ecuador (2022)

ecuador

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

asamblea nacional de ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1120356609_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_4b8954aad8278dace699b553167aff36.jpg

"La mesa de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como estaba conformada, no va más, porque uno de sus mediadores, Virgilio Saquicela, mostró que no es imparcial al votar a favor de la destitución del presidente Lasso", dijo Castanier, entrevistado por radio Sonorama.Saquicela, junto con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint y el defensor del Pueblo, César Córdova, participó el lunes 27 en un primer diálogo entre delegados del Gobierno y de la Conaie, para alcanzar un acuerdo que ponga fin al paro que este miércoles 29 cumple 17 días.El martes 28 la Asamblea debatió una propuesta realizada por la bancada legislativa del movimiento político Unión por la Esperanza (UNES), liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), para destituir al jefe de Estado, Guillermo Lasso.El pedido no alcanzó los 92 votos necesarios para destituir al presidente y obtuvo 80 votos a favor, 48 en contra y nueve abstenciones.Según Castanier, en la votación quedó demostrado que el presidente de la Asamblea no es una persona imparcial para retomar los diálogos con la Conaie.El viceministro enfatizó que el Gobierno no ha renunciado al diálogo, pero señaló que el movimiento indígena y sus organizaciones filiales deben escoger a otro representante que no sea el presidente de la Confederación, Leonidas Iza, para sentarse nuevamente ante la mesa de negociación.Agregó que Iza evidenció no tener voluntad política para resolver la crisis social, sino que tenía intereses ligados al posible derrocamiento del presidente.El mandatario rompió el martes 28 el diálogo con la Conaie y desconoció a Iza como su líder, luego del ataque contra un convoy militar en el municipio de Shushufindi, provincia de Sucumbíos (este), en el que falleció un militar y resultaron heridas 12 personas, entre policías y militares.Según Castanier, es necesario integrar una nueva comisión interlocutora con directivos de otras organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), que también lideran la movilización.El funcionario agregó que el Gobierno de Lasso siempre estuvo dispuesto a dialogar, pues sin necesidad de instalar una mesa, el presidente firmó tres decretos para atender las demandas del sector indígena, pese a lo cual siguieron los cuestionamientos de la Conaie.Las protestas en el país sudamericano iniciaron el 13 de junio, cuando la Conaie presentó una lista de 10 pedidos al Gobierno de Guillermo Lasso.El presidente, entre otras medidas, decretó la emergencia en el sector de la salud para enfrentar la escasez de insumos y medicinas, redujo en 10 centavos de dólar el precio del galón de las gasolinas de mayor consumo y del diésel, ofreció condonar deudas de hasta 3.000 dólares con la banca estatal.Pero el presidente ecuatoriano no ha dado respuesta, entre otros pedidos, a la moratoria en la expansión de la frontera minera, y adopción de políticas de empleo para evitar la precarización laboral.El movimiento indígena insiste en que se cumpla su agenda de 10 puntos, entre ellos un mayor recorte al precio de los combustibles pues el realizado por el Gobierno lo consideran insuficiente.

https://mundo.sputniknews.com/20220629/el-parlamento-de-ecuador-continua-debate-sobre-pedido-de-destitucion-de-presidente-lasso-1127492173.html

https://mundo.sputniknews.com/20220628/la-onu-llama-a-ecuador-a-poner-fin-a-la-violencia-contra-los-ninos-en-las-protestas-indigenas-1127464476.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 paro nacional en ecuador (2022), ecuador, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), asamblea nacional de ecuador