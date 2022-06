https://mundo.sputniknews.com/20220629/noruega-enviara-lanzacohetes-multiples-a-ucrania-con-mediacion-del-reino-unido-1127509199.html

Noruega enviará lanzacohetes múltiples a Ucrania con mediación del Reino Unido

MOSCÚ (Sputnik) — Noruega suministrará a Ucrania tres lanzacohetes múltiples MLRS y 5.000 municiones a través del Reino Unido, según un comunicado publicado en... 29.06.2022

El texto señala que las Fuerzas Armadas de Noruega están planeando una "actualización masiva del arsenal", por lo que, indica, acordaron transferir tres MLRS al Reino Unido, y este último enviará a cambio tres del mismo tipo a Ucrania.Subraya que la donación no causará un daño significativo a la preparación para el combate del país escandinavo.Noruega ya entregó a Ucrania 22 obuses autopropulsados M109 con repuestos y municiones, 100 sistemas de defensa aérea Mistral y varios miles de lanzagranadas antitanque M72.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó antes que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia.Ante esta situación, Moscú advirtió que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armamento a Ucrania. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que el saturar a Ucrania de armamento no favorece las conversaciones ruso-ucranianas y que tendrá un efecto negativo.Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica

