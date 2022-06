https://mundo.sputniknews.com/20220628/movimiento-indigena-de-ecuador-responsabiliza-a-ejecutivo-por-ruptura-de-dialogo-1127489467.html

Movimiento indígena de Ecuador responsabiliza a Ejecutivo por ruptura de diálogo

Movimiento indígena de Ecuador responsabiliza a Ejecutivo por ruptura de diálogo

QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) responsabilizó al presidente Guillermo Lasso de las consecuencias que... 28.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-28T22:56+0000

2022-06-28T22:56+0000

2022-06-28T22:56+0000

américa latina

ecuador

📰 paro nacional en ecuador (2022)

guillermo lasso

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1124023792_0:206:2906:1841_1920x0_80_0_0_4674ec061c984e34b8aae9b40d2d5653.jpg

Crisis en Ecuador: "Los reclamos no son solo del pueblo indígena" Crisis en Ecuador: "Los reclamos no son solo del pueblo indígena"

"El Gobierno rompe el diálogo confirmando su autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad. Responsabilizamos a Guillermo Lasso de las consecuencias de su política belicista. Exigimos respeto para nuestro máximo líder. Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo", dijo la Conaie en su cuenta de la red social Twitter.En un mensaje a la nación, Lasso anunció que su Gobierno no volverá a sentarse en la mesa de diálogo con Iza, y que está listo a atender las demandas de la población indígena y dar soluciones efectivas porque sabe que el Estado olvidó al campo y sus comunidades por 40 años.El mandatario añadió que retomará el diálogo cuando haya garantías y con legítimos representantes de los pueblos y nacionalidades.El anuncio del presidente ecuatoriano se dio tras el ataque que sufrió, en la madrugada, un convoy militar que transportaba combustible desde el municipio de Shushufindi, en la provincia amazónica de Sucumbíos (este), hacia el bloque petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT).Como consecuencia del ataque falleció un militar por heridas causadas con perdigones, material que no utilizan ni militares ni policías, según dijo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.En el ataque también resultaron heridos siete militares y cinco policías.Lasso dijo que 100 personas atacaron el convoy.En la mañana, los delegados del Gobierno no asistieron a la segunda reunión acordada para continuar con el diálogo iniciado la tarde del lunes con dirigentes de la Conaie, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras del Ecuador (Fenocin) y de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).Al sitio de la reunión, en el centro de Quito, acudieron Iza y los presidentes de la Fenocin y de Feine, Eustaquio Toala y Gary Espinoza respectivamente.En referencia al incidente ocurrido en Shushufindi, Iza dijo que el Gobierno busca posicionar un mensaje errado y señaló que el ataque fue perpetrado por los miembros de la fuerza pública en contra de sus compañeros (comuneros) amazónicos que estaban en pie de lucha.Según la organización ambientalista de izquierda Acción Ecológica, la muerte del militar fue provocada por la intención de los uniformados de abrir los pozos petroleros cerrados.Acción Ecológica añadió que el enfrentamiento duró 4 horas hasta que el convoy militar logró pasar combustible para reactivar pozos petroleros.Iza solicitó que se conforme una comisión independiente para investigar los hechos.

https://mundo.sputniknews.com/20220628/un-organismo-de-ddhh-denuncia-delitos-de-lesa-humanidad-cometidos-por-el-gobierno-ecuatoriano-1127447738.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, 📰 paro nacional en ecuador (2022), guillermo lasso, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)