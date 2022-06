https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-ataque-a-un-convoy-en-ecuador-durante-las-manifestaciones-deja-varias-victimas-1127444495.html

El ataque a un convoy en Ecuador durante las manifestaciones deja varias víctimas

El ataque a un convoy en Ecuador durante las manifestaciones deja varias víctimas

QUITO (Sputnik) — Un militar falleció en la noche del 27 de junio y 12 resultaron heridos en Ecuador, tras un ataque a un convoy que custodiaba tanqueros de... 28.06.2022, Sputnik Mundo

"Mi solidaridad con la familia (…) de José Chimarro, militar asesinado esta madrugada [el 28 de junio] por manifestantes violentos que atacaron a un convoy que transportaba combustible", in el ministro del Interior Patricio Carrillo, en su cuenta de la red social Twitter.El funcionario acusó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que encabezan las movilizaciones que se registran desde hace varios días en el país, de ser la responsable del ataque.Por su parte, el director del Servicio de Seguridad Integral ECU911, Juan Zapata, dijo a la cadena televisiva Teleamazonas, que el número de heridos asciende a 12, e incluye miembros del Ejército y la Policía. Según el funcionario, también fueron incendiados vehículos de la estatal Petroecuador.Zapata añadió que mientras tanto los hospitales de la provincia de Azuay, en el sur del país, atraviesan una situación difícil por la falta de oxígeno, anestesia y material necesario para intervenciones quirúrgicas y otro tipo de emergencias, pues los insumos no pueden llegar dado que las vías se encuentran cerradas y los manifestantes no abren paso.De acuerdo con datos del ECU911, hay 17 provincias en el país con problemas de abastecimiento de alimentos, medicinas, gas de uso doméstico y otros insumos, sobre todo en la Sierra centro y en la Amazonía.Durante los diálogos con el Gobierno, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, pidió un nuevo recorte en el precio de los combustibles, pues la organización considera insuficiente la medida del Ejecutivo, que bajó diez centavos el precio del galón de las gasolinas de más demanda y del diésel.El recorte en el precio de los combustibles implica recursos por alrededor de 260 millones de dólares, que se unen a los más de 3.000 millones de dólares anuales que destina el país sudamericano en subsidios para los combustibles.El 27 de junio, la Conaie amplió las demandas al Gobierno y pidió que no haya procesos legales en contra de ninguno de los manifestantes, al tiempo que pidió la salida del ministro del Interior.

