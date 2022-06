https://mundo.sputniknews.com/20220627/paul-mccartney-respalda-a-johnny-depp-en-pleno-concierto-y-divide-a-los-fans-1127376796.html

Paul McCartney respalda a Johnny Depp en pleno concierto y divide a los fans

Paul McCartney respalda a Johnny Depp en pleno concierto y divide a los fans

El ex Beatle Paul McCartney, de 80 a帽os, dej贸 at贸nitos a los aficionados a la m煤sica rock alsubir al escenario del festival Glastonbury y mostrar abiertamente... 27.06.2022, Sputnik Mundo

Durante el evento, McCartney interpret贸 un total de 36 canciones. Cuando se sent贸 en el piano para tocar el tema My Valentine, en las gigantescas pantallas aparecieron las im谩genes del video en blanco y negro protagonizado por Johnny Depp 鈥攓ue a principios de junio gan贸 la demanda por difamaci贸n contra su exesposa, la actriz Amber Heard鈥 y Natalie Portman.Cabe se帽alar que el tambi茅n integrante del supergrupo de rock The Hollywood Vampires es un amigo 铆ntimo de McCartney, por lo que esta no es la primera vez que el ex Beatle le muestra su apoyo. Los dos ya hab铆an trabajado juntos en varios proyectos. Adem谩s, las im谩genes de My Valentine ya se proyectaron durante la gira estadounidense de Paul, denominada Got Back Tour.Sin embargo, el gesto del exintegrante del cuarteto de Liverpool dividi贸 a sus fans. Si bien la mayor铆a de ellos se puso del lado del actor de Piratas del Caribe, tambi茅n hubo quienes se sintieron ofendidos por la inesperada aparici贸n de Depp en Glastonbury. Algunos de ellos incluso calificaron el homenaje de "vergonzoso" y "decepcionante".

