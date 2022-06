https://mundo.sputniknews.com/20220613/la-razon-por-la-que-johnny-depp-le-perdonaria-sancion-millonaria-a-amber-heard-1126708297.html

La razón por la que Johnny Depp le perdonaría sanción millonaria a Amber Heard

A pesar de haber llegado a un veredicto el pasado 1 de junio, el juicio por difamación que inició el actor Johnny Depp contra su expareja, la actriz Amber... 13.06.2022, Sputnik Mundo

Lo anterior, debido a que la actriz de Aquaman reconoció, poco después de conocer el veredicto, que no tenía la solvencia económica para pagar los 10 millones de dólares que un juez determinó que debía pagarle a Depp por haberlo difamado en un artículo que escribió en el 2018 para The Washington Post.La abogada de Heard, Elaine Bredehoft, informó que su clienta "definitivamente" no tenía la capacidad económica para pagar la multa, razón por la cual apelarían el veredicto, mismo que se espera se convierta en un mandato judicial el próximo 24 de junio.¿Depp perdonará la multa?A raíz de la declaración de Amber Heard se comenzó a especular la posibilidad de que Johnny Depp desista de cobrar a la actriz los 10 millones de dólares, aunque de manera oficial no se ha dado ningún pronunciamiento.La razón por la que se sospecha que podría darse una especie de acuerdo entre las partes es debido a las recientes declaraciones del equipo legal de Depp, quienes insistieron en que el actor nunca buscó un beneficio económico sino limpiar su nombre.Durante una charla para el programa Good Morning America, el abogado Benjamin Chew reiteró que se trató de un juicio justo en el que se demostró la difamación de la que fue víctima Johnny Depp.Al hablar sobre la posibilidad de que se perdone la sanción, Chew no quiso confirmar los rumores, pero insistió en que siempre se trató de un tema para limpiar la reputación de su cliente.De manera extraoficial, Amber Heard sólo debería pagar una sanción de 8,3 millones de dólares, ya que el juez determinó que Depp también la difamó, por lo cual lo condenó a pagarle 2 millones de dólares.

