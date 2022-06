https://mundo.sputniknews.com/20220623/los-expertos-tildan-de-ingenua-la-propuesta-de-von-der-leyen-de-bajar-los-termostatos-dos-grados-1127198863.html

Los expertos tildan de "ingenua" la propuesta de Von Der Leyen de bajar los termostatos dos grados

La propuesta de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, de bajar los termostatos domésticos de aire acondicionado en Europa dos grados... 23.06.2022, Sputnik Mundo

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120490614_0:153:3113:1904_1920x0_80_0_0_d495473908760bc61adb6d8c71d2bf93.jpg

El 20 de junio, la jefa de la CE dijo que con esta medida los europeos pueden sustituir el suministro de gas ruso que llega a través del gasoducto Nord Stream 1, y añadió que la UE cuenta con amplios planes de emergencia, entre los cuales figura el ahorro de energía.Samuele Furfari, profesor de Geopolítica de la Energía en la Universidad Libre de Bruselas, cree que la propuesta de von der Leyen es "ridícula", ya que una reducción de dos grados en la calefacción no puede sustituir la demanda energética de 194 millones de hogares europeos.Además, el catedrático subraya que esta reducción "teórica y simplista" solo cubriría la capacidad del Nord Stream 1. "Hay otros gasoductos que suministran gas ruso. Incluso especifica, ya que la comisión parece haber pensado en esta ridícula idea, que también se aplicaría al aire acondicionado. Navegamos en un puro sueño", dijo Furfari.La demanda de gas no es elástica: Europa no puede bajar la calefacción de los hospitales o las escuelas, y es "un sueño" creer que los habitantes de la UE se limitarán a cumplir la propuesta de Von der Leyen, que "golpeará duramente a la gente" en su zona de confort, añadió."¿Cómo vamos a aplicar en serio esta medida teórica? ¿Instalando termostatos de habitaciones 'limitados', como los de los motores de los coches o motos? ¿Nos están preparando para la sociedad de Orwell? Ningún Gobierno de la UE va a aceptar que Bruselas le dé instrucciones para reducir la temperatura o se enfrente a sanciones. Ni siquiera hablo del mercado de la electricidad, que no funciona en Europa, con el énfasis puesto erróneamente en las energías pseudorenovables. Evidentemente, la CE está totalmente atascada, y Bruselas no sabe qué hacer. No hay otra solución que la del suministro de gas ruso durante mucho tiempo. Estamos esperando la próxima idea "brillante" de la CE", dijo Furfari.Según el profesor, el 70% del gas que se consume en Europa se destina a la producción de calor, y aunque Alemania vuelva a poner en marcha sus centrales de carbón, que emiten grandes cantidades de CO2, será demasiado poco para compensar la pérdida de gas.Damien Ernst, profesor de la Universidad de Lieja (Bélgica) y especialista en ingeniería electromecánica y energía, dijo que la propuesta de von der Leyen muestra "lo perdida" que está la UE.Cuando haya una señal de que el precio va a ser "astronómicamente alto", la gente y las empresas reducirán espontáneamente su consumo, provocando un fuerte descenso de la demanda y reduciendo la competitividad de los productores europeos frente a los de Asia y EEUU, explicó Ernst."Europa lo tiene todo mal", lamentó.Por su parte, el portavoz de la AfD en la Comisión de Asuntos Económicos y Energía del Bundestag, Steffen Kotre, dijo que en lugar de proponer la reducción de la calefacción doméstica, la jefa de la CE debería aconsejar a sus colegas alemanes que abran de inmediato el gasoducto Nord Stream 2.Según el experto, el Gobierno federal alemán está poniendo en peligro el futuro del país con su "visión reducida en materia de política energética", pues las seis centrales nucleares, que se cerraron a finales de 2021, o cuyo cierre está previsto para finales de 2022, podrían sustituir una gran parte del gas natural ruso, que se convierte en electricidad. Para cubrir el resto, hay que detener el rechazo al gas ruso."La política energética del ministro [Robert] Habeck está llevando a nuestro país contra la pared", concluyó el profesor.

