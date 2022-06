https://mundo.sputniknews.com/20220622/pablo-milanes-se-reencontro-con-la-habana-su-mejor-publico-1127182506.html

Pablo Milanés se reencontró con La Habana, su "mejor público"

Pablo Milanés se reencontró con La Habana, su "mejor público"

LA HABANA (Sputnik) — El trovador Pablo Milanés dio su esperado concierto en La Habana, como parte de su gira internacional bajo el nombre 'Días de luz', y... 22.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-22T19:45+0000

2022-06-22T19:45+0000

2022-06-22T19:45+0000

américa latina

cuba

🎭 arte y cultura

música

pablo milanés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1127183439_0:67:2902:1699_1920x0_80_0_0_16734f18abd9750d29d28e41ddc07ae4.jpg

A sus 79 años, el mítico cantautor, uno de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova en la isla en los años 70, regresó con nuevos bríos a reencontrarse con los habaneros en los predios del Coliseo de la Ciudad Deportiva, una instalación que reunió a cerca de 15.000 seguidores del artista.En este concierto donde Pablito —como le llaman los cubanos— estuvo acompañado de Miguel Núñez en el piano y Cary Rosa Varona en el chelo, se escucharon temas antológicos del autor de Yolanda, Si ella me faltara alguna vez, El breve espacio en que no estás, y Ámame como soy, entre otros títulos que pusieron a soñar a varias generaciones de latinoamericanos en las últimas cinco décadas.Controversias preconciertoLa presentación de Milanés ante su público cubano suscitó controversias en las redes sociales después que se anunciara que el concierto sería realizado originalmente en la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba y se pusieran en venta un mínimo de las 2.500 butacas disponibles.Se informó que la mayoría de las capacidades serían "entregadas a los trabajadores a través de sus organismos".Sus seguidores de inmediato expresaron su descontento, debido a la pocas localidades habilitadas.Ante los reclamos, las autoridades decidieron trasladar el concierto a un espacio con mayor capacidad, el Coliseo de la Ciudad Deportiva, que podría alojar seis veces más al público que se reuniría en la sala Avellaneda.Tirios y troyanosEl concierto estuvo antecedido también por una fuerte polémica entre quienes se expresaban a favor de que el trovador pudiera cantar en la isla y los que lo rechazaban debido a las fuertes críticas que ha hecho Milanés en los últimos años contra la Revolución cubana. El cantante fue acusado "traidor", "renegado" y "vendepatria".Milanés, después de una larga vida de compromiso con la Revolución, incluso como diputado en el parlamento, ha criticado en reiteradas ocasiones una supuesta represión en la isla por razones de expresión y pensamiento, así como el trabajo de los sindicatos y la prensa, y se ha solidarizado abiertamente con grupos opositores que el Gobierno de la isla acusa de estar financiados desde EEUU.Los que apoyaban a Milanés acusaban al Gobierno de "censura", de "satanizar" al artista y de "prohibirle al pueblo" participar del concierto, aunque fueron las mismas autoridades culturales del país las que aprobaron la presentación pública y buscaron la opción de realizar la velada en una sala de mayor capacidad para solucionar el reclamo de los seguidores del músico.Finalmente, el concierto se realizó sin inconvenientes y sin proclamas políticas."Puede que no nos gusten las opiniones políticas de Pablo Milanés, pero su música es parte importante del patrimonio cultural cubano. Nadie tiene derecho a censurar o enajenar lo que forma parte del patrimonio intangible de la nación", comentó el pasado 14 de junio el intelectual cubano Antonio Rodríguez Salvador, en su muro en Facebook —red social prohibida en Rusia por extremista—.A la salida del concierto, la Agencia Sputnik conversó con Ariel Cervantes, uno de los jóvenes asistente.

https://mundo.sputniknews.com/20190329/cuba-cantautor-gira-latinoamerica-1086380755.html

https://mundo.sputniknews.com/20220421/sandunga-la-primera-plataforma-de-comercio-electronico-de-musica-en-cuba-1124631638.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Miguel Fernández Martínez

Miguel Fernández Martínez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Miguel Fernández Martínez

cuba, 🎭 arte y cultura, música, pablo milanés