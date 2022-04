https://mundo.sputniknews.com/20220421/sandunga-la-primera-plataforma-de-comercio-electronico-de-musica-en-cuba-1124631638.html

Sandunga, la primera plataforma de comercio electrónico de música en Cuba

Su nombre tributa al tema Sandunguera, compuesto por el bajista Juan Formell y popularizado por su agrupación Los Van Van, y emerge de la gestión colaborativa entre el Ministerio de Cultura de la nación caribeña y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).Tras su éxito en el mercado interno y su transformación de una herramienta de streaming y descarga a una solución para venta online de música cubana, los impulsores del Sandunga determinaron para su lanzamiento al mundo, el pasado 1 de abril, la incorporación de prestaciones y el estreno de interfaz.¿Cómo surge Sandunga?Según explicó a Sputnik Mario Lombao, director general de Lombao Estudios —la mipyme dedicada al desarrollo de software detrás de Sandunga—, el diseño original de la plataforma partió del análisis del mercado y la distribución de la música, con el objetivo de traer a la nación caribeña el proceso de streaming de audio y video.Luego de conformar un equipo interdisciplinario surgió la idea de concebir una plataforma por etapas, en constante renovación y abierta a la incorporación de mecanismos a partir de los comentarios y experiencias emanadas de los propios usuarios, primero para el consumo de los clientes nacionales y posteriormente a disposición de los internautas foráneos.A la adquisición de paquetes de música y materiales audiovisuales, sus creadores añadieron productos asociados a los ritmos cubanos, distribuidos en una tienda provista de materiales físicos, servicios de entrega a domicilio, un sistema de ventas de cursos en línea y otro destinado a la transmisión de los planes de estudios seleccionados.Sandunga ofrece además la comercialización de e-books y partituras musicales, prestaciones también comprendidas en su salida al mercado internacional. Los envíos de las compras realizadas desde el exterior asumieron la modalidad de exportación, vía correos de Cuba o DHL.Cómo funciona SandungaEl experto destacó la mejora del motor de inteligencia artificial y de recomendaciones, concebido de conjunto con la Universidad de La Habana. Mientras en sus inicios Sandunga era prácticamente estática y la búsqueda dependía solo de intereses puntuales del cliente, ahora el sistema sugiere "lo que me podría gustar" en dependencia de variables como la edad y el género.Cada usuario disfrutará de una experiencia única durante su navegación, pues "derivado de sus gustos y de los sitios más visitados, la propia aplicación priorizará aquellos temas, videos, artículos, cursos o artistas de su preferencia", mencionó a Sputnik Yanae Naredo, especialista principal de Marketing y Comunicación de la Agencia Exportadora SoyCubano.El comportamiento de Sandunga resultará similar al de una red social, sin la inclusión de chats, donde cada artista contará con un perfil propio, la gestión individual e independiente de sus contenidos y la posibilidad de añadir imágenes y elegir los temas de su entorno personalizado.El soporte digital contendrá, asimismo, un apartado denominado Canales, consagrado a la exploración de las páginas web de instituciones o personas "que quieran realizar una curaduría musical con canciones existentes dentro de la plataforma, para así crear listas de reproducción propias", añadió Naredo.Desde el pasado 1 de abril, los nuevos internautas al iniciar su sesión por primera vez tienen la oportunidad de escoger a los artistas y géneros y disfrutar de "agregadores de contenidos" como la emisora Radio Taíno, la Casa Productora de Telenovelas, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y RTV Comercial.En el caso de la AHS, puntualizó, el propósito es incorporar producciones independientes de artistas que aún no tienen contratos con las disqueras reconocidas en el país, añadirlo y promocionarlo como uno de los contenidos de la aplicación, porque "alrededor de ellos engranamos todos los procesos comunicativos y de marketing".El futuro de SandungaLombao refiere el crecimiento de Sandunga también respecto a las funcionalidades y al número de usuarios, pero consideró que aún no alcanzan las cifras esperadas. La apuesta, en la actualidad, es el incremento de consumidores interesados en la cultura y sonoridades contemporáneas y tradicionales de la mayor de las Antillas.Para Yarima Blanco, tresera, cantante y directora de la agrupación Yarima Blanco y Son Latino, Sandunga resalta por su visualidad fresca y trabajo dinámico y brinda a los artistas la posibilidad de expandir su música dentro y fuera de las fronteras cubanas y descargarla de una manera fácil, sencilla y accesible."Soy natural de Bayamo, en la oriental provincia de Granma, y varios amigos me comentan que descargaron las canciones de mi disco. Estamos presentes y en constante interacción con nuestros seguidores sobre la recepción, por ejemplo, de mi álbum Pa 'mi tres, con estilos cubanos y caribeños como cumbia y salsa", apuntó.Perteneciente a la Empresa de Promociones artísticas y literarias Artex S.A. y desarrollada por el grupo Lombao Estudios, la plataforma Sandunga cuenta con la colaboración directa de todas las instituciones asociadas a la promoción, presentación, representación y comercialización de los ritmos criollos.La lista contempla, por tanto, a las agencias Musicalia y Clave Cubana, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), la compañía Producciones Abdala, la casa discográfica Colibrí, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana y la editora musical Bis Music.

