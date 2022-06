https://mundo.sputniknews.com/20220620/transito-de-gas-a-traves-del-nord-stream-y-ucrania-sera-estable-1127017225.html

Tránsito de gas a través del Nord Stream y Ucrania será estable

Tránsito de gas a través del Nord Stream y Ucrania será estable

MOSCÚ (Sputnik) — Los suministros del gas ruso a través de la tubería Nord Stream y el sistema de transporte de gas de Ucrania se realizarán en el volumen de... 20.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-20T08:51+0000

2022-06-20T08:51+0000

2022-06-20T08:55+0000

economía

gas

📈 mercados y finanzas

europa

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1117247528_0:203:3073:1931_1920x0_80_0_0_79a488c6e867b19b96dbd29adbeca837.jpg

Según la página web del operador del Nord Stream, las solicitudes de suministros de las últimas 24 horas son de alrededor de 64 millones de metros cúbicos, cantidad equivalente al volumen enviado el 19 de junio, lo que supone un 40% de la capacidad máxima del gasoducto. Es un 60% menos del nivel de mayo, cuando alcanzaba unos 170 millones de metros cúbicos.El trasiego a través de Ucrania también se mantiene en el nivel de los días anteriores, según el operador del sistema nacional de transporte de gas. La solicitud de tránsito a través de la estación de medición de gas Sudzha para el 20 de junio es de 41,7 millones de metros cúbicos, igual que un día antes.Esta cifra no ha variado desde finales de mayo. Además, no se realizan los suministros a través de la estación Sojránovka, debido a que Ucrania los rechaza.A partir del 21 de junio las capacidades de suministro del gas ruso a Europa se reducirán aún más, puesto que el gasoducto Turkish Stream será sometido al mantenimiento técnico anual del 21 al 28 de junio, según había avanzado Gazprom.El 15 de junio, el gigante de energía ruso Gazprom avisó que la capacidad de transporte de Nord Stream no excedería los 67 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 167 millones programados, por la demora del grupo alemán Siemens en reparar los equipos que bombean el combustible en la estación compresora Portóvaya, a las afueras de San Petersburgo.El 1 de junio, Gazprom comunicó que sus exportaciones entre enero y mayo de 2022 cayeron un 27,6% hasta los 61.000 millones de metros cúbicos de gas (sin contar los países postsoviéticos).Entre los factores que pudieron influir en la caída de las exportaciones, menciona la negativa de varios países a pagar el gas en rublos, tal como había propuesto el presidente ruso, Vladímir Putin.

https://mundo.sputniknews.com/20220617/la-rusa-gazprom-suministrara-solo-el-50-del-gas-solicitado-por-la-italiana-eni-1126913584.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gas, 📈 mercados y finanzas, europa, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, ucrania