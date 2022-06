https://mundo.sputniknews.com/20220617/la-rusa-gazprom-suministrara-solo-el-50-del-gas-solicitado-por-la-italiana-eni-1126913584.html

La rusa Gazprom suministrará solo el 50% del gas solicitado por la italiana Eni

ROMA (Sputnik) — La empresa italiana de hidrocarburos Eni recibirá solo el 50% del gas encargado a la compañía gasísitica rusa Gazprom, dice el comunicado de... 17.06.2022, Sputnik Mundo

No obstante, los volúmenes de los suministros casi no cambiarán en comparación con lo importado por Eni el día anterior.El 16 de junio, el primer ministro italiano, Mario Draghi, opinó que la reducción de los suministros del gas ruso a Italia tiene base política, pero Gazprom precisó que la disminución obedece a problemas de reparación de la estación compresora Portóvaya.El 15 de junio, el gigante de energía ruso Gazprom avisó que la capacidad de transporte de Nord Stream no excedería los 67 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 167 millones programados, por la demora del grupo alemán Siemens en reparar los equipos que bombean el combustible en la estación compresora Portóvaya, a las afueras de San Petersburgo.El 1 de junio, Gazprom comunicó que sus exportaciones entre enero y mayo de 2022 cayeron un 27,6% hasta los 61.000 millones de metros cúbicos de gas (sin contar los países postsoviéticos).Entre los factores que pudieron influir en la caída de las exportaciones, menciona la negativa de varios países a pagar el gas en rublos, tal como había propuesto el presidente ruso, Vladímir Putin.De este modo, al no recibir los pagos, Gazprom suspendió el suministro de gas a las compañías PGNiG (Polonia, 27 de abril), Bulgargaz (Bulgaria, 27 de abril), Gasum (Finlandia, 21 de mayo) y GasTerra (Países Bajos, 31 de mayo).En este contexto, la italiana Eni en mayo abrió dos cuentas bancarias en el banco Gazprombank, una en euros y otra en rublos, para pagar los suministros del gas ruso.

