Rusia y Egipto usarán sus monedas nacionales en los pagos recíprocos

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — Moscú y El Cairo cambiarán al rublo y a la libra egipcia al pagar por sus gestiones en el mutuo comercio, comunicó el... 16.06.2022, Sputnik Mundo

economía

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2022

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

💶 divisas

rusia

egipto

oriente medio

"Necesitamos utilizar activamente el par rublo-libra para los pagos mutuos. El volumen de comercio entre Rusia y Egipto nos permite hacerlo", dijo Mánturov en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés).El titular de Industria y Comercio recordó que "los colegas egipcios están en estrecha cooperación con Rusia a nivel de bancos centrales, ministerios y empresas".Según Mánturov, Moscú y El Cairo también habían decidido modernizar el acuerdo para proporcionar una zona libre de impuestos en la zona cercana a la ciudad egipcia de Puerto Said, en el mar Mediterráneo, lo que daría un mayor impulso a las economías de ambos países.Por su parte, la ministra egipcia de Comercio e Industria, Nevin Gamea, declaró a Sputnik que Egipto seguirá desarrollando las relaciones comerciales con Rusia pese a los retos contemporáneos y la crisis actual.Gamea aseguró que Egipto y Rusia mantienen todos los contactos oficiales y de negocio, y subrayó que "las relaciones entre los dos países son históricas, y no un producto de la época contemporánea".El intercambio comercial entre Rusia y Egipto en 2021 sobrepasó los 4.700 millones de dólares frente a los 4.500 millones registrados en 2020. Las exportaciones de Egipto al mercado ruso en 2021 alcanzaron los 591 millones de dólares frente a los 515 millones en 2020.A su vez, las exportaciones de Rusia al mercado egipcio en 2021 superaron los 4.000 millones de dólares.En 2018, Rusia y Egipto firmaron un documento sobre la creación de una zona industrial rusa en el área oriental de Puerto Said, donde ahora se están construyendo instalaciones de producción.El SPIEF es un evento empresarial anual que se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo y cuya 25 edición se lleva a cabo del 15 al 18 de junio de 2022.

egipto

