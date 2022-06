https://mundo.sputniknews.com/20220615/rusia-suministrara-alimentos-a-sus-socios-extranjeros-1126797235.html

Rusia suministrará alimentos a sus socios extranjeros

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia suministrará alimentos a África del Norte, el Oriente Medio y Asia, declaró la vice primera ministra rusa Victoria Abrámchenko. 15.06.2022, Sputnik Mundo

Añadió que Rusia ha sido una superpotencia agraria y sigue siéndola.Asimismo recordó que los socios comerciales principales que compran los alimentos rusos son Turquía, Kazajistán y Egipto.Después del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, continuó Abrámchenko, los países no involucrados en el conflicto no dejaron de recibir los alimentos de Rusia, sin embargo Moscú "registró mensajes de Washington de que hay que rechazarlos".Hay muchos países que no están a favor de las sanciones contra Rusia y quieren seguir comerciando con ella, subrayó.Kiev y sus aliados acusan a Rusia de bloquear con sus fuerzas navales los suministros de alimentos desde los puertos ucranianos.Moscú rechaza esta acusación y afirma que las exportaciones marítimas de alimentos desde Ucrania se encuentran paralizadas debido a que las fuerzas de Kiev minaron los puertos del país.Además, argumenta que las sanciones unilaterales impuestas contra Rusia causaron cortes en las cadenas de suministro y en los flujos de finanzas internacionales.

