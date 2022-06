https://mundo.sputniknews.com/20220615/scholz-ve-trasfondo-politico-en-reduccion-de-entregas-de-gas-por-el-nord-stream-1126811942.html

Scholz ve trasfondo político en reducción de entregas de gas por el Nord Stream

BERLÍN (Sputnik) — El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, considera politizada la reducción por Rusia de las entregas de gas por el gasoducto Nord... 15.06.2022, Sputnik Mundo

El ministro de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, declaró antes que la decisión rusa de limitar el bombeo de gas por el Nord Stream es políticamente motivada."El canciller Scholz comparte la evaluación del ministro de Economía y Clima en este asunto", dijo durante una rueda de prensa en Berlín al responder a la pregunta correspondiente.A su vez, la Agencia Federal de Redes de Alemania constató que el flujo de gas por el Nord Stream es del 59,1% y no se está reduciendo de momento, el suministro de gas a Alemania sigue siendo estable.Por su parte, el gigante de energía ruso Gazprom anunció que a partir del 16 de junio podrá suministrar no más de 67 millones de metros cúbicos de gas al día a través del gasoducto Nord Stream.De esta manera, la capacidad diaria de Portóvaya a partir del 16 de junio será de hasta 67 millones de metros cúbicos.Gazprom informó que debido a la demora de la compañía alemana Siemens en reparar el equipo que bombea gas, las entregas de gas a través del gasoducto podrían ascender sólo a 100 millones de metros cúbicos diarios frente a los 167 millones de metros cúbicos programados.El 1 de junio, Gazprom comunicó que sus exportaciones entre enero y mayo de 2022 cayeron un 27,6% hasta los 61.000 millones de metros cúbicos de gas (sin contar los países postsoviéticos).Entre los factores que pudieron influir en la caída de las exportaciones, menciona la negativa de varios países a efectuar los pagos por el gas en rublos, tal como había propuesto el presidente ruso, Vladímir Putin.De este modo, al no recibir los pagos, Gazprom suspendió el suministro de gas a las compañías PGNiG (Polonia, 27 de abril), Bulgargaz (Bulgaria, 27 de abril), Gasum (Finlandia, 21 de mayo) y GasTerra (Países Bajos, 31 de mayo).Al cierre de 2021, la empresa energética aumentó las exportaciones en 5.800 millones de metros cúbicos hasta 185.100 millones (sin contar los países postsoviéticos), que es el cuarto mejor resultado de su historia.

