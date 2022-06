https://mundo.sputniknews.com/20220615/moscu-la-ue-debe-cesar-el-envio-de-armas-a-kiev-o-reconocer-las-republicas-de-donetsk-y-lugansk-1126801319.html

Moscú: la UE debe cesar el envío de armas a Kiev o reconocer las Repúblicas de Donetsk y Lugansk

MOSCÚ (Sputnik) — Los países occidentales se encuentran por su propia voluntad en una situación que los obliga a elegir entre la suspensión del suministro de... 15.06.2022, Sputnik Mundo

La diplomática recordó que, después de la desaparición del Pacto de Varsovia y de la URSS, en Europa se quedaron grandes reservas de armamento soviético. Cuando los exmiembros del pacto se unieron a la OTAN, las armas pasaron a disposición de ese bloque, y ahora se envían a Ucrania. Al mismo tiempo, las exportaciones bélicas por parte de la UE desde 2008 están reguladas por reglas muy claras.La representante de la Cancillería rusa puso como ejemplo igualmente que, según esos actos de la UE, "los Estados miembros deben denegar una licencia de exportación de tecnología o equipo militar que pueda provocar o prolongar conflictos armados o exacerbar las tensiones o conflictos existentes en el país de destino final".La portavoz destacó que "obviamente, al decidir el suministro de armas a gran prisa, los estrategas europeos no pensaron en el hecho de que en realidad se metieron en un callejón sin salida, pues no les queda más remedio que dejar de suministrar armas, retirar todo lo enviado, o reconocer las RPD y RPL".Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

