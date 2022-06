https://mundo.sputniknews.com/20220613/la-operacion-especial-rusa-en-ucrania-revela-la-debilidad-del-escudo-defensivo-de-la-otan-1126702740.html

La operación especial rusa en Ucrania revela la debilidad del 'escudo' defensivo de la OTAN

La operación especial rusa en Ucrania revela la debilidad del 'escudo' defensivo de la OTAN

La crisis de Ucrania reveló una debilidad y una fisura en el 'escudo' de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), opina el columnista Simon Tisdall en un... 13.06.2022, Sputnik Mundo

Según el periodista, la OTAN es una organización menos cohesionada, poderosa y organizada de lo que puede parecer a primera vista. Tras el inicio de la operación especial rusa en Donbás, algunos aliados han dado un paso al frente mientras que otros importantes miembros europeos se escudan en una alianza que antes despreciaban y descuidaban, señaló.El columnista citó como ejemplo al presidente francés, Emmanuel Macron, que "prefiere hablar a actuar"; al canciller alemán, Olaf Scholz, que "personifica la vacilación y el retraso", y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán que "rompe las sanciones" antirrusas. Asimismo mencionó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cuya posición de "sabotear las solicitudes de adhesión de Finlandia y Suecia también socava un frente unido"."En conjunto, todas las razones y excusas para la pasividad y la inacción dan la imagen de una alianza mucho menos unida, poderosa y organizada de lo que pretenden sus admiradores", escribió.Tisdall subrayó que sería poco realista esperar una unanimidad política sin fisuras en una organización tan grande.Al mismo tiempo, existe una enorme dependencia de Estados Unidos, una superpotencia militar sin cuyo acuerdo no ocurre nada y detrás de cuyo poderío "acechan los rezagados".Detalló que desde el punto de vista organizativo y militar, la OTAN está muy dispersa. Tiene tres cuarteles generales de mando conjunto: en Italia, Países Bajos y EEUU. Sin embargo, su general de mayor rango tiene su base en Bélgica. La interoperabilidad de los sistemas de armas de los distintos países es escasa, al igual que los ejercicios de entrenamiento conjuntos, la adquisición de armas y el intercambio de información.Además, el columnista señala que si el conflicto en Ucrania continúa, las debilidades y vulnerabilidades de la OTAN, ignoradas durante mucho tiempo, se harán aún más evidentes y peligrosas."Su farol postsoviético puede quedar finalmente al descubierto", enfatizó Tisdall.A finales de 2021, Rusia publicó los borradores de un tratado con Estados Unidos y un acuerdo con la OTAN sobre garantías de seguridad. En particular, Moscú exigió garantías legales a los socios occidentales contra la expansión de la OTAN hacia el este, la adhesión de Ucrania al bloque y el establecimiento de bases militares en los países postsoviéticos. Las propuestas también incluían una cláusula sobre el no despliegue de las armas de ataque de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia y la retirada de las fuerzas de la alianza en Europa del Este a sus posiciones de 1997. Washington nunca dio una respuesta constructiva a los elementos básicos del proyecto ruso.

