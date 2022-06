https://mundo.sputniknews.com/20220615/embajador-de-argentina-en-brasil-asume-como-ministro-de-desarrollo-productivo-1126837155.html

Embajador de Argentina en Brasil asume como ministro de Desarrollo Productivo



BUENOS AIRES (Sputnik) — El hasta ahora embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, juró el miércoles como ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de... 15.06.2022

En un breve discurso, el jefe de Estado aseguró que "el mundo está viviendo un momento singular en su historia, en un tiempo signado por una enorme desgracia como fue la pandemia" y por los problemas que dejó la gestión anterior.También influye una "guerra de dimensiones que hasta el día de hoy no conocíamos, que preanuncian tiempos muy difíciles y que tiene alcance global", afirmó el gobernante.Por ello "necesitamos la máxima la unidad y no perder todo lo bueno que hemos hecho", enfatizó ante gran parte del gabinete.El mandatario dedicó cálidas palabras al que fue ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a quien valoró por todo su "esfuerzo, empeño y fuerza".Scioli ejerció como vicepresidente (2011-2015) durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner (2007-2015), y con anterioridad fue gobernador de la provincia más importante del país, Buenos Aires (2007-2015).El flamante ministro también fue candidato a presidente en las elecciones generales de 2015, comicios que en la segunda vuelta consagraron como mandatario a su rival, Mauricio Macri (2015-2019).Su predecesor en el cargo se vio obligado a dimitir por pedido del presidente después de que cuestionara a la vicepresidenta en torno a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, en la provincia de Neuquén (suroeste), que constituye las segundas reservas mundiales de gas no convencional y las cuartas de petróleo.La desavenencia comenzó a raíz de un acto por los 100 años de la petrolera estatal YPF que compartieron los dos titulares del Ejecutivo, enzarzados desde hace varios meses en una disputa por el rumbo del Gobierno.En aquel evento, Fernández de Kirchner se quejó de que se autorizara a Techint, principal empresa siderúrgica del país, a importar la chapa de Brasil en lugar de elaborarla a nivel local.El Ministerio de Desarrollo Productivo difundió que funcionarios que respondían a la vicepresidenta, dentro de la empresa pública Integración Energética Argentina (Ieasa), "armaron un pliego de licitación a medida de Techint".La ofensa de la vicepresidenta se cobró la cabeza de Kulfas, que luego negó tener conocimientos de algún delito de corrupción ante sede judicial.

