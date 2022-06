https://mundo.sputniknews.com/20220607/la-interna-del-gobierno-argentino-se-lleva-puesto-a-un-ministro-clave-para-el-presidente-1126404707.html

La interna del Gobierno argentino se lleva puesto a un ministro clave para el presidente

La interna del Gobierno argentino se lleva puesto a un ministro clave para el presidente

BUENOS AIRES (Sputnik) — Representaba como ningún otro el pensamiento económico del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Su eyección del Gobierno no...

Era considerado uno de los mejores y más relevantes ministros del Gobierno argentino. Defensor de la política industrial, impulsó la economía del conocimento y el desarrollo industrial del cannabis con leyes sancionadas en el Congreso. Promocionó también el desarrollo del litio y el hidrógeno y la electrificación de los automóviles.Si se echa la mirada hacia atrás, su Ministerio fue decisivo para que Argentina se recuperara en 2021 más rápido de lo esperado, con una expansión de la economía del 10,3%. Favoreció el crédito pyme, y lanzó un programa de asistencia para que las empresas pudieran afrontar el pago de los salarios durante la pandemia, lo que a su vez permitió que el desempleo del país bajara 7%, el nivel más bajo desde 2016.El epitafio de Kulfas como ministro llegó por un trascendido de su cartera difundido entre la prensa, justo un día después de que las dos cabezas del Ejecutivo compartieran un acto por los 100 años de la petrolera estatal YPF, a más de tres meses de su último encuentro.Gasoducto en la miraEn tal ocasión, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, estratégico para el desarrollo de la formación rocosa de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), al constituir la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo.Entonces Fernández de Kirchner criticó que la fabricación de los caños con costura para el gasoducto se adjudicara a Siat, una subsidiaria que tiene en Brasil el Grupo Techint, principal empresa siderúrgica del país.En el off que salió del Ministerio de Producción —mensaje en la que se reserva la fuente—, se acusó a "funcionarios de Cristina" de armar un pliego de licitación a medida de Techint para que se encargase de construir las cañerías del gasoducto.El 6 de junio, Kulfas le presentó al presidente una carta de renuncia de 14 páginas. En ella señaló como responsables del "contenido nacional de los insumos del gasoducto" a los directivos de la empresa pública Integración Energética Argentina (Ieasa) y de la Secretaría de Energía, que responden, según él, a la vicepresidenta.Kulfas fue más allá y apuntó contra ese sector por demorar la implementación de un programa para incentivar la producción de gas, cuestionó el "desquiciado sistema de subsidios a la energía (…) que rige desde hace dos décadas" y lamentó el "internismo desesperante" dentro de la Secretaría de Energía en perjuicio del desarrollo de Vaca Muerta y de la construcción del gasoducto, la obra de infraestructura de mayor trascendencia que tiene por delante el país y que le permitiría reducir las importaciones de gas.Minutos después de publicarse esta carta, en la noche de la víspera, la portavoz del presidente, Gabriela Cerruti, se aprestó a "rechazar las acusaciones" de Kulfas. El mandatario subrayó su propia posición este 7 de junio. "No me gustan los off, las cosas dichas en secreto", dijo durante un brindis este 7 de junio con motivo del Día del Periodista. "Cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente, no me gustó lo que hizo Matías".Punto de hervor"La coalición de Gobierno está llegando a un punto de hervor en sus diferencias", planteó en diálogo con Sputnik el politólogo Santiago Rodríguez Rey, especialista en comunicación política. "La tapa de la olla a presión no está pudiendo contenerla. Aunque debería ser el presidente, no parece claro quién pone la mano sobre esa tapa".La política energética ha demostrado ser, en varias instancias, el talón de Aquiles de este Ejecutivo. Se observa esta dinámica: alguien cercano al presidente, hoy Kulfas, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, entra en conflicto con los responsables del área de Energía pese a que su jerarquía está por encima."El Gobierno armó un rompecabezas que parecía mantener cierta armonía mientras diversos sectores no entraran en conflicto. Al no mejorar la situación económica, todos los lugares donde había posibilidad de roce comenzaron a aparecer", señaló Rodríguez Rey al mencionar la gestión de subsidios energéticos o los vaivenes de la Secretaría de Comercio, organismo que pasó del Ministerio de Desarollo Productivo al de Economía, lo que llevó a la dimisión de su titular, Roberto Feletti.Llegados a este punto, queda en duda cuál era la relación entre Alberto y Cristina desde un principio. "Claramente no hubo una división del trabajo, pues no habrían surgido estos problemas", sostuvo el politólogo. "Lo curioso es que estamos ante una vicepresidenta con mucho poder, pues de otro modo, nadie se preguntaría sobre la posición de Fernández de Kirchner para validar lo que dice el presidente".El reemplazante de Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo será el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, un armador que ejerció como vicepresidente (2011-2015), gobernador de la provincia más importante del país, Buenos Aires (2007-2015), y que además fue candidato a presidente en 2015.Con la elección de Scioli, que tiene su propia agenda política frente al perfil más técnico de Kulfas, el presidente parece tener la única ambición de llegar a las elecciones generales de 2023."No hay un objetivo a corto plazo de cambiar la situación económica", concluyó Rodríguez Rey. "Que el Gobierno no pueda mostrarse unido en un año par [sin elecciones] es preocupante porque solidifica cierto discurso de que los políticos solo se preocupan de su supervivencia y no miran hacia afuera de palacio".

