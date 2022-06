https://mundo.sputniknews.com/20220604/alberto-fernandez-exige-la-renuncia-de-uno-de-sus-ministros-por-criticar-a-la-vicepresidenta-1126297897.html

Alberto Fernández exige la renuncia de uno de sus ministros por criticar a la vicepresidenta

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, exigió la dimisión del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, después de que... 04.06.2022, Sputnik Mundo

"Sí", respondió la vocera a la consulta de si el mandatario había pedido la renuncia de Kulfas.El jefe de Estado afirmó públicamente que era "éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro" después de que la vicepresidenta cuestionara a funcionarios del Gobierno por atacarla "sin la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas" en relación al gasoducto Néstor Kirchner, cuya licitación para ser construido fue lanzada en la víspera.El mandatario se hizo eco de una publicación de la empresa pública Energía Argentina, compartida también por la vicepresidenta, en la cual la firma daba a conocer un texto en off del Ministerio de Desarrollo Productivo que fue compartido a algunos periodistas.En ese mensaje, el ministerio de Kulfas acusaba a "funcionarios de Cristina" de fijar las condiciones para otorgarle al grupo argentino Techint la construcción de las cañerías del gasoducto Néstor Kirchner, estratégico para el desarrollo de la formación rocosa de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), al constituir la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo."La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina", comenzaba la nota que se transmitió desde la cartera de Desarrollo Productivo.La vicepresidenta calificó de "penoso" y "muy injusto" estos "ataques" provenientes de "funcionarios del propio Gobierno del Frente de Todos"."Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente", sostuvo.Gasoducto bajo la miraEn su descargo, la empresa Energía Argentina cuestionó con fundamentos técnicos la crítica difundida desde el Ministerio de Desarrollo Productivo sobre "un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor"."Si en lugar de poner esa especificación, hubiera puesto 31 mm, como son los gasudoctos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución", un municipio de Buenos Aires (este), contestó la firma.En su réplica, la empresa pública también aseguró que este tema era "estrictamente normativo" y que la definición de los espesores se determinaba por "la clase de trazado del gasoducto", el cual dependía de la normativa vigente."La nota carece de conocimiento técnico y más precisamente del proceso licitatorio llevado adelante", aseguró Energía Argentina en el comunicado difundido por los dos primeros mandatarios del Ejecutivo.La empresa pública añadió que la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero informó que solo una empresa cumplía con los requisitos técnicos, y que igual se lanzó un proceso de licitación internacional en la que solo ofertó la compañía en cuestión, Siat.Al final de su comunicado, la firma pública también desmintió que se hubieran adjudicado la provisión de válvulas a una empresa importadora."No es solo grave, sino muy penoso, y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones", reprochó Energía Argentina.En ocasión de los 100 años de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el presidente y la vicepresidenta compartieron un acto en la víspera, a más de tres meses de su último encuentro.En un tramo de su discurso que dirigió directamente al mandatario, Fernández de Kirchner cuestionó que hubiera un "deporte nacional de apoderarse de las reservas del Banco Central bajo distintos mecanismos".Por ello le pidió al jefe de Estado, sentado a su lado, que usara "la lapicera con los que tienen que darle cosas al país".El Ejecutivo del presidente Alberto Fernández lanzó en la víspera la licitación para construir el gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá incrementar la capacidad de transporte en unos 24 millones de metros cúbicos diarios, según estimaciones oficiales.

