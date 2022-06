https://mundo.sputniknews.com/20220615/desarrollan-un-papel-tapiz-absorbente-de-sonido-inspirado-en-alas-de-polilla-1126826940.html

Desarrollan un papel tapiz absorbente de sonido inspirado en alas de polilla

Científicos de la Universidad de Bristol han descubierto que las alas de las polillas actúan como un absorbente del sonido excelente incluso cuando se las... 15.06.2022, Sputnik Mundo

tecnología

sonidos

absorción

animales

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1109252712_440:488:2339:1556_1920x0_80_0_0_e2fa8d878823459b429a1379443d79b2.png

Las alas de polillas crean una protección muy buena contra las llamadas de ecolocalización de los murciélagos. Ahora los científicos han descubierto que la potencia de absorción de los sonidos también es buena cuando el ala está estática.Los murciélagos y las polillas son enemigos naturales desde hace casi 65 millones de años, momento en que los murciélagos desarrollaron la capacidad de ecolocación. En cambio, las polillas desarrollaron mecanismos de protección y el principal es sus escamas en las alas. Ahora son clave para revolucionar la tecnología de cancelación del ruido.Los científicos de la Universidad de Bristol investigaron cómo actúan las escamas en el ala de las polillas frente a una superficie acústicamente altamente reflectante, como una pared, y cómo cambia el mecanismo de interacción con esta superficie.Descubrieron que las alas de las polillas absorben sonidos incluso cuando están sobre un sustrato sólido acústico y que el nivel de absorción es del 87% de los ruidos."Lo que es más impresionante es que las alas hacen esto al ser increíblemente delgadas. La capa de escamas es solo 1/50 del grosor de la longitud de onda del sonido que absorben", explicó el autor principal, Thomas Neal.La potencia de crear paneles muy finos que absorben el sonido tiene una importancia vital para la acústica de los edificios. A medida que las ciudades se vuelven más ruidosas, existe una creciente necesidad de soluciones que bloqueen el aumento de ruido de manera eficiente y discreta.Estos paneles ligeros que absorben el sonido tambiénpueden tener un gran impacto en la industria de los viajes, ya que cualquier ahorro de peso en aviones, automóviles y trenes aumenta la eficiencia de estos modos de transporte y reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2, indicaron los autores.Los científicos planean replicar la habilidad de absorción de los sonidos con la construcción de prototipos basados en la manera en que las polillas absorben el sonido de los murciélagos.Esta investigación fue publicada en la revista Proceedings of the Royal Society A: Mathematical and Physical Sciences.

