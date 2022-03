https://mundo.sputniknews.com/20220326/los-cientificos-descubren-como-los-murcielagos-vampiro-adquirieron-el-gusto-por-la-sangre-1123627896.html

Los científicos descubren cómo los murciélagos vampiro adquirieron el gusto por la sangre

El nombre científico de los murciélagos vampiros que habitan en América del Sur y Central, es Desmodontinae, aunque también son conocidos como Dráculas vivientes porque se alimentan de sangre. Estos mamíferos alados tienen aproximadamente ocho centímetros de alto con una longitud de 18 centímetros.La mayoría de los murciélagos se alimenta de insectos, frutas, néctar, polen o carne de ranas y peces ya que no podrían sobrevivir con una dieta líquida de sangre baja en calorías. Pero los científicos hallaron con sorpresa que los murciélagos vampiro pueden vivir solo a base de sangre.Tras haber comparado el genoma de los murciélagos vampiros comunes con otras 26 especies de murciélagos, los científicos lograron identificar 13 genes que faltan o ya no funcionan en los murciélagos vampiro.Según el estudio citado por Phys.org, fueron varios los años de reajustes genéticos de esta especie para que se adapte a una dieta de sangre rica en hierro y proteínas, pero con un mínimo de grasas y carbohidratos.Otra curiosidad que encontraron los investigadores en esta especie es que no pueden pasar mucho tiempo sin comida y que aquellos murciélagos vampiro bien alimentados comparten su comida con su vecino hambriento. Los científicos creen que los murciélagos vampiro podrían recordar quienes los han ayudado en el pasado, lo que indica que esta especie tiene relaciones sociales complejas.El murciélago vampiro es el único mamífero que se alimenta solo de sangre, aunque existen otras criaturas con la misma dieta como: los mosquitos, las sanguijuelas o las pulgas.

