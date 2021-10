https://mundo.sputniknews.com/20211030/que-es-el-hidrogeno-verde-y-que-implicancias-tiene-su-produccion-para-america-latina-1117708109.html

¿Qué es el hidrógeno verde y qué implicancias tiene su producción para América Latina?

¿Qué es el hidrógeno verde y qué implicancias tiene su producción para América Latina?

Tras los embates de la pandemia por COVID-19, que en términos económicos significó que América Latina fuera la región más golpeada del mundo, la producción y exportación de hidrógeno verde puede impulsar la ansiada reactivación de la economía regional, aseguró el Banco Mundial en su último informe semestral regional."El hidrógeno verde es la única forma de generar un combustible que no emite contaminación atmosférica", señaló Ariel González, experto argentino en energías renovables y docente del Instituto Técnico de Energías Renovables Autosostenibles en Argentina y Brasil.¿Qué es el hidrógeno verde?El hidrógeno es un elemento químico que en nuestro ambiente lo podemos encontrar principalmente en el agua. La separación de las moléculas de hidrógeno y oxígeno se obtiene mediante la electrólisis, es decir, mediante la aplicación de electricidad.Se llama verde al proceso de obtención del hidrógeno a partir de la aplicación de electricidad generada mediante el uso de energías renovables, eólica, fotovoltaica, mareomotriz e hidráulica. "Al hidrógeno producido a través de estas fuentes se le llama hidrógeno verde", explica González."El hidrógeno verde es la única forma donde se ve que no genera contaminación atmosférica, solamente emana vapor de agua, donde se utilizan energías renovables", agrega el especialista.A diferencia del hidrógeno verde, el hidrógeno convencional o azul también puede obtenerse a través de electrólisis, pero mediante la combustión de origen fósil, la cual genera emisiones contaminantes.Producir 1m³ de hidrógeno aproximadamente, oscila entre 3,6 kilowatts hasta 6 kilovatios, según qué tipo de tecnología se utilice. "El tema es la cantidad de energía que necesito para producir ese m³ de hidrógeno verde".Producción de hidrógeno verde: panorama latinoamericanoEl hidrógeno verde no es nuevo a nivel mundial. "En Argentina hace 30 años se intentó fomentar. Lo que pasa es que nunca hubo tiempo y oportunidad", advirtió González.Chile tiene proyectos orientados a la producción de hidrógeno verde a partir de energía fotovoltaica en función de la minería, y proyectos desarrollados a partir de energía eólica en el extremo sur."Paraguay, México, Brasil, Bolivia, Colombia, Argentina también están queriendo hacer cosas con el hidrógeno", complementó el experto.Todos los países latinoamericanos tienen una propuesta respecto al hidrógeno, por dos facetas. "Al separar hidrógeno, también genero amoníaco, y a partir de este genero fertilizantes".El hidrógeno verde puede alimentar muchas industrias. La industria siderúrgica de gran potencia y la industria química, que genera amoniaco y derivados, "son dos industrias que soportan el hidrógeno. Todas las industrias pesadas están mirando al hidrógeno como combustible para las mismas", apuntó el docente.Esencial para la descarbonización"El CO2 debe ser reducido y la única forma de descarbonizar es mediante el hidrógeno", sostiene tajante Ariel González.Expertos sostienen que las industrias petroleras terminarán siendo empresas de energías verdes en un futuro próximo, "las compañías petroleras y los consorcios internacionales de energía necesitan ese tiempo para pagar el costo de la descarbonización", expresó el docente.Otra variable que produce el hidrógeno verde es la descentralización de la energía, porque generará el abastecimiento autónomo de energía en muchos países."Si uno tiene energía mareomotriz, un poco de sol, un poco de viento, si tienes agua ya tienes el combustible, no necesito producirlo a 10.000 km y transportarlo", afirmó González.Algunos países consumen más de lo que pueden producir, pero muchos países también tienen la capacidad tecnológica de llegar a utilizar ese combustible en transporte marítimo. "Ya comenzaron los países nórdicos. Flotas navales, camiones, trenes que funcionan a hidrógeno. El tema es el costo operativo".Para el año 2035 o 2040, "un 25% de la flota naval del mundo funcionará a hidrógeno. Noruega ya tiene estaciones de servicio que generan hidrógeno en alta mar para alimentar barcos"."Desde 1910, 1915 ya hay hidroductos para transportar hidrógeno por tuberías. La tecnología y la industria ya está desarrollada, el tema es que las energías renovables cuesta producir dos veces más un kilowatt con respecto al valor del petróleo. Es un problema de costos o de rentabilidades, no de tecnología", concluyó el docente.

