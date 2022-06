Candidatos colombianos Petro y Hernández, protagonistas en un nuevo escenario político

"El segundo motivo tiene que ver con el desgaste de la clase política tradicional, que es una clase política a la que la mayor parte de los electores ya no les cree, no les no tiene confianza, y por la voluntad o la intención de cambio que plantean muchos votantes. Tiene que ver con la posibilidad de sacar del panorama a esa clase política, por lo menos de no depender de ellos para tener un buscar una mejor política pública en distintos frentes de la de la vida", argumentó.