Alemania prorroga la gestión externa de Gazprom Germania para evitar su quiebra

Alemania prorroga la gestión externa de Gazprom Germania para evitar su quiebra

BERLÍN (Sputnik) — El Gobierno alemán decidió prolongar la gestión externa de la compañía Gazprom Germania Gmbh, exsubsidiaria de Gazprom ruso, para evitar su... 14.06.2022, Sputnik Mundo

También agrega que "con este paso, el Gobierno mantiene su influencia sobre esta parte de la infraestructura energética clave y previene las amenazas a la seguridad energética".El 31 de marzo pasado, Gazprom cesó su participación en la empresa alemana Gazprom Germania GmbH y todos sus activos, y en abril la compañía pasó al control de la Agencia Federal de Redes de Alemania para un periodo de hasta el 30 de septiembre con posibilidad de una prórroga.Ahora el Gobierno prolongó oficialmente la gestión externa de Gazprom Germania con posibilidad de una prórroga múltiple de acuerdo con las enmiendas a la Ley de seguridad energética, aprobadas recientemente.También el Gabinete de ministros aprobó la prestación de un crédito a la compañía a través del banco alemán gubernamental de desarrollo KfW para mantener su liquidez y comprar gas. El Gobierno alemán subrayó que los fondos prestados se utilizarían para asegurar el funcionamiento de Gazprom Germania y no terminarían en Rusia.Además, el nombre de la empresa será sustituido por Securing Energy for Europe Gmbh, o SEFE, para enviar al mundo una clara señal que el objetivo del Gobierno alemán es garantizar la seguridad energética en Europa.El 11 de mayo, Rusia impuso sanciones a varias compañías de EEUU y Europa, incluida Gazprom Germania, en respuesta a las restricciones occidentales en su contra y, a consecuencia, dejó de suministrar gas a sus exsubsidiarias.El periódico alemán Welt am Sonntag comunicó a principios de junio, citando a sus fuentes, que las sanciones de Moscú costarán a los consumidores en Alemania unos 5.000 millones de euros.

