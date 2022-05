¿Socialismo, escisión? Los problemas a los que se enfrenta la UE por el gas ruso

https://mundo.sputniknews.com/20220516/socialismo-escision-los-problemas-a-los-que-se-enfrenta-la-ue-por-el-gas-ruso-1125489865.html

Las sanciones contra Rusia llevaron a la Unión Europea (UE) a un callejón sin salida y ponen en peligro su futuro. ¿Qué le espera a la comunidad europea? 16.05.2022, Sputnik Mundo

La crisis del gas provocada por sus propias acciones está obligando a Europa a recurrir a métodos que hasta hace poco eran completamente impensables. Ahora se trata de regular el precio del combustible azul por vía administrativa.Hace unos días por ejemplo el Gobierno español aprobó un mecanismo para fijar un tope para el precio del gas en el mercado interno.Con esta medida, España también busca iniciar "un cambio estructural en la política energética europea para proteger a los más vulnerables, salvaguardar la economía y consolidar el empleo", destacó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez.Por su parte, la ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, explicó que el tope de precio "se iniciará en 40 euros el megavatio hora durante seis meses y se incrementará después, mes a mes, hasta alcanzar un promedio de 48 euros".La limitación del precio de gas permite asimismo reducir el precio de la electricidad hasta 130 euros frente a los 210 euros del primer trimestre de 2022, señaló.Intervenciones a corto plazo en el mercado energéticoPero muchos expertos afirman que es una medida temporal. Según la agencia Reuters, la Comisión Europea quiere renunciar a las normas de competencia de la UE para permitir a los gobiernos limitar los precios para los consumidores en caso del rechazo total del suministro de gas ruso, informó el periódico alemán Welt am Sonntag, citando un documento de la Comisión sobre "intervenciones a corto plazo en el mercado energético".Y este es el punto clave porque en este sentido el único esquema realista para mantener los "precios de referencia" de la energía parece ser que el Estado asuma parte de la carga financiera de sus productores de energía.España ya tiene un saldo negativo y queda por suponer que el país, así como otros miembros de la UE, van a utilizar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (dotado con 724.000 millones de euros), lo que fue anunciado anteriormente.Así, de hecho, cada país de la UE que haya decidido fijar "precios de referencia del gas" en su territorio tendrá que meterse en un doble aprieto: su gobierno tendrá que pedir dinero prestado (con intereses) al fondo que, a su vez, pedirá prestado a individuos y organizaciones rentistas.La UE se enfrentará a un déficit de gas naturalSegún el geoestratega Andréi Shkólnikov citado por el diario Vzglyad, la demanda, y con ella el precio del gas en Europa, no disminuirá en los próximos meses. "Ya no tiene sentido que Rusia suministre mucho gas a bajo precio. Es más rentable suministrar mucho menos, pero a precios más altos. Además, ya no tenemos la necesidad de acumular reservas de divisas: [necesitamos] una reserva para unos meses y nada más. En las próximas semanas, la UE se enfrentará a un déficit de gas natural", indica el experto."En los próximos dos meses la UE tendrá que tolerar precios más altos debido a la escasez física y a las demandas para llenar los almacenamientos subterráneos de gas, la crisis socioeconómica en Europa se agravará, algunos contratos serán rescindidos, en dos o tres meses la cuestión de la puesta en marcha del Nord Stream 2 cobrará relevancia, a la luz de los preparativos para la temporada de invierno. Si el verano va a ser caluroso, es decir, el consumo de energía de los aparatos de aire acondicionado va a aumentar, entonces incluso antes", explicó el experto.Entonces muchos expertos coinciden en que tendrán que fijar los precios sin tener en cuenta el valor real del producto. La determinación del precio de venta de una mercancía, independientemente de su precio de coste, suele servir a objetivos sociales. Esta metodología es inherente a los estados socialistas: los productos de primera necesidad deben estar a disposición de la población, sin importar el coste real de su producción.¿División inminente?Así que se complican las cosas para la UE y hasta algunos expertos destacan que se sientan las bases para la división entre los miembros de la UE.La Comisión Europea podría emitir una circular que prohíba el pago del gas ruso en rublos, lo que podría provocar una ruptura dentro de la UE, ya que la crisis energética ya está afectando a las economías y a la esfera social de los países, opina el economista y subdirector del Fondo Nacional de Seguridad Energética, Alexéi Grivach en una conversación con Lenta.ru.Esta circular, según el experto, puede causar indignación dentro de los países de la UE, ya que la crisis energética está perjudicando la economía y la esfera social de los países europeos."Hasta ahora es difícil decir si esta situación conducirá a una división, pero las discusiones sobre el embargo de petróleo sugieren que ya hay una división. Y la situación del gas es mucho más grave", resumió.

