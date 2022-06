https://mundo.sputniknews.com/20220609/maradona-fue-a-ver-la-finalissima-en-londres-1126513416.html

¿Fue Maradona a ver la 'Finalissima' en Londres?

Una fotografía de Lionel Messi durante el partido entre Argentina e Italia en Londres se volvió viral por un elemento estremecedor: varios internautas... 09.06.2022

Lionel Messi y la Selección Argentina fueron los que festejaron tras la Finalissima, el trofeo disputado en el londinense estadio de Wembley entre los sudamericanos —campeones de América— y la Selección de Italia —campeona de la Eurocopa—. El encuentro terminó con un contundente marcador de 3-0 en favor de los argentinos, haciendo que la primera edición de la copa vaya para Sudamérica.Con el correr de los días, los internautas viralizaron una fotografía del encuentro que muestra a Messi desenfocado y, en el fondo, los rostros del público que pudo presenciar en vivo la magia del astro nacido en Rosario.Si bien la imagen está llena de rostros y gestos interesantes, muchos internautas se centraron en un detalle casi 'paranormal': uno de los espectadores, que no muestra su rostro e intenta cubrirse detrás de una gorra, guarda una increíble similitud con el mismísimo Diego Armando Maradona.Fotógrafa independienteLa autora de la fotografía es la española Sara Aribó, fotógrafa freelance que se declara fanática de Lionel Messi y se acreditó al evento con el objetivo de retratar de distintas formas al capitán de la albiceleste.El supuesto Maradona, en realidad, no fue el centro de la fotografía: Aribó se había centrado en el gesto de una chica que gritaba con los brazos en alto.Consultada por el medio argentino TN, la fotógrafa explicó que tomó la instantánea luego de un tiro libre pateado por Messi: "...él lanzó una falta que no fue gol, se estaba levantado y por el rabillo del ojo vi a una muchacha en medio de toda la gente sentada, pero ella con los brazos en alto, la enfoqué y el retrato quedó súper bien"."Me gustaría encontrar a la chica de los brazos en alto ¿lo hacemos?", preguntó la fotógrafa en Twitter. Las respuestas, sin embargo, se centraron en encontrar personajes curiosos en la tribuna, rostros parecidos a famosos y, por supuesto, al misterioso hombre con rasgos similares a Maradona.La presunta presencia de 'D10S', uno de los tantos apodos del 10 de la Argentina campeona del Mundo en 1986, fue notada por una usuaria en medio de tantas respuestas. En poco tiempo, el recorte con el hombre similar a Maradona y oculto detrás de un sombrero ya era viral en las redes.Aribó admitió que le sorprendió el impacto de la fotografía, no solo por el supuesto Maradona sino también por parecidos aún más insólitos como Harry Potter o Spiderman.

