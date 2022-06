https://mundo.sputniknews.com/20220601/a-proposito-de-la-finalissima-futbol-europeo-vs-sudamericano-1126082625.html

A propósito de la 'Finalissima': fútbol europeo vs. sudamericano

A propósito de la 'Finalissima': fútbol europeo vs. sudamericano

Argentina e Italia se verán las caras en Londres en una nueva versión de las extintas definiciones intercontinentales de campeones de Sudamérica y Europa.

Luego de un año en el que Italia y Argentina se coronaron campeones de sus respectivos continentes, se enfrentarán en una renovada edición de la extinta Copa Artemio Franchi o Copa Intercontinental de naciones, que se disputó previamente en dos ocasiones: en 1985, con un triunfo para Francia 2-0 sobre Uruguay en el Parque de los Príncipes de París, y en 1993, con una victoria de Argentina sobre Dinamarca por penales en Mar del Plata.La azzurra y la albiceleste se verán las caras a las 16:00 horas (Buenos Aires) del 1° de junio, en el mítico estadio londinense de Wembley, mismo escenario que vio coronarse a Italia en la final de la última Eurocopa frente al local, Inglaterra.Italia viene de quedar eliminada del Mundial de Catar 2022 y se perderá la máxima cita mundialista por segunda vez consecutiva. Sin embargo sigue siendo una potencia mundial a la cual Argentina nunca ha podido vencer de forma oficial.Argentina llega como campeona de América, luego de imponerse a Brasil —su clásico rival— como visitante en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en la última edición del torneo de naciones más antiguo del mundo.Vieja rivalidadLa Copa de Campeones Conmebol-UEFA, más conocida como la Finalissima, augura el reverdecimiento de una vieja y por momentos olvidada rivalidad histórica entre sudamericanos y europeos, los máximos exponentes del fútbol a nivel mundial.La otrora pareja competitividad entre sudamericanos y europeos se ha visto opacada en los últimos años con el crecimiento exponencial de las diferencias principalmente económicas e infraestructurales entre ambas regiones.El fútbol sudamericano levantó por última vez una Copa del Mundo en 2002, cuando Brasil derrotó a Alemania en Yokohama a nivel de selecciones. La diferencia que se ve de forma aún más clara a nivel clubes, cuando el Corinthians brasileño derrotó al Chelsea inglés en la misma ciudad japonesa, en el marco del Mundial de Clubes de 2012: desde entonces solo ha habido campeones europeos.Sin embargo, la polémica vuelve a reflotar cada tanto, y esta vez luego de los dichos de la figura francesa Kylian Mbappé, quien descartó a Brasil y Argentina como candidatos a obtener la próxima Copa del Mundo en tierras cataríes.Los dichos de MbappéEl francés, que recientemente rechazó al poderoso Real Madrid para permanecer en el París Saint Germain, fue consultado sobre los favoritos para levantar la próxima Copa del Mundo, a lo que el atacante galo no mencionó a Argentina ni a Brasil."Creo que Brasil también es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también… pero la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos", sostuvo.No obstante, el guante fue recogido con mayor énfasis en Argentina, ya que el francés ni siquiera nombró a la albiceleste dentro de los posibles cinco candidatos a levantar la Copa del Mundo en diciembre.Respuestas argentinasDistintos jugadores argentinos salieron al paso de las declaraciones de Mbappé y todos coincidieron en sostener una posición contraria a los dichos expresados por la estrella francesa.En conversación con la cadena de televisión argentina TyC Sports, el jugador del Inter de Milán Lautaro Martínez sostuvo que "la mayoría de los jugadores que estamos convocados jugamos en el fútbol europeo, entonces en cada entrenamiento te medís con ellos. Estamos tranquilos con el trabajo que venimos haciendo".El portero Emiliano Dibu Martínez fue más lejos y aseguró que no es comparable el nivel de infraestructura, las condiciones geográficas y climáticas diversas y las distancias con las que las selecciones sudamericanas tienen que lidiar en cada eliminatoria."Lo que dijo el brasileño Fabinho es correcto, si jugaramos en Europa clasificaríamos siempre. Ahora, ellos jugando en la altura de La Paz, con más de 30 grados en Colombia que no podés respirar (...) Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas. No saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica", replicó el portero argentino.Sin embargo, la polémica quedó prácticamente zanjada con la opinión de Lionel Messi, quien en conversación con TyC Sports sostuvo que la discusión sobre el nivel sudamericano en comparación al europeo está lejos de terminar.

