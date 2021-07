Maradona y Messi en la 'Capilla Sixtina del fútbol argentino', la obra maestra de un club solidario

"Vengo al club hace cuatro, cinco años. Quería volver, pero no podía por el COVID-19. Solo podía jugar a la play y a juegos de mesa, pero me aburría porque quería jugar a la pelota. Hacía pases con la pared y con mi hermano. Para mí es muy importante porque yo quiero ser futbolista, ahora ya estoy en jugando también en inferiores en Racing. Tengo muchos amigos y a todos nos costó volver a jugar, a mí también, me faltaba el aire y me cansaba muy rápido", dijo a Sputnik Ciro, de nueve años.