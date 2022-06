https://mundo.sputniknews.com/20220609/hijo-de-amlo-se-deslinda-de-acusaciones-por-posible-corrupcion-no-calumnien-1126468815.html

Hijo de AMLO se deslinda de acusaciones por posible corrupción: "No calumnien"

Hijo de AMLO se deslinda de acusaciones por posible corrupción: "No calumnien"

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente de México, asegura que no existe ningún conflicto de interés entre su familia y el Gobierno de su padre. 09.06.2022, Sputnik Mundo

El escándalo de "La Casa Gris" resurge con la publicación de un libro que promete revelar "el mayor escándalo obradorista" del sexenio. Esta vez, es el periodista mexicano Raúl Olmos quien da a conocer un nombre: Eduardo Joel Arratia Vingardi, empresario mexicano que ayudó a Carolyn Adams —esposa de López Beltrán— a constituir una compañía llamada CA Twelve SA de CV, que tiene como objetivo principal representar a personas físicas y morales en calidad de agente, comisionista, contratista, intermediario, factor, representante legal, mandatario o apoderado. Este hombre —señala el reportero— "es un viejo contratista de Pemex que ha participado en Dos Bocas y que tiene alianza con una firma asociada a Baker Hughes, la multinacional que estuvo en el centro de la polémica por 'La Casa Gris'". Supuestamente, Eduardo Joel Arratia Vingardi es propietario de SCAP, SA de CV, una firma de servicios petroleros que ha tenido en su cartera de clientes a Baker Hughes. De acuerdo con el libro La Casa Gris. Todo lo que revela el mayor escándalo obradorista (2022, Grijalbo), este hombre tendría intereses en entramar negocios en Petróleos Mexicanos (Pemex) en beneficio propio. Sin embargo, José Ramón López Beltrán ha negado todas las acusaciones en contra de él y de su familia. En sus redes sociales, aseguró que se trata de una calumnia más de la prensa opositora a su padre y manifestó abiertamente que sí conoce a Arratia Vingardi. No es la primera vez que la familia del presidente López Obrador es señalada en los medios por supuestos casos de conflicto de interés o corrupción. En enero de 2020, el medio Latinus dio a conocer el estilo de vida del hijo mayor del mandatario en una residencia de Houston. No obstante, tanto él como su esposa Carolyn Adams mostraron la documentación que avala que esa propiedad fue rentada. Por su parte, la firma Baker Hughes negó tener relación con la casa. Cuando fue acusado de supuesto conflicto de interés, López Beltrán insistió en que ninguna de sus propiedades ha sido adquirida con dinero público. "En este Gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contratos a ningún recomendado", aseguró el mandatario López Obrador el 31 de enero.

