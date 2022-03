https://mundo.sputniknews.com/20220331/amlo-mi-hijo-en-comparacion-a-la-fortuna-de-loret-de-mola-es-muy-modesto-1123858444.html

AMLO: "Mi hijo, en comparación a la fortuna de Loret de Mola, es muy modesto"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola no ha explicado cómo compró 13 departamentos en la Ciudad... 31.03.2022, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa de este 31 de marzo, el mandatario mexicano aseguró que Loret de Mola sigue exigiendo que José Ramón López Beltrán explique cómo es que pagó el arrendamiento de una propiedad en Houston, Texas. Asimismo, el mandatario indicó que el periodista, al igual que el expresidente de México Felipe Calderón, debe explicar su relación con exprocurador del país actualmente preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, Genaro García Luna. "Es que es una adicción, la corrupción es como la droga, son adictos al dinero, entonces es su dios el dinero, no pueden vivir sin estar pensando en lo material y no tienen llenadera", dijo el presidente. Ante los dichos de López Obrador, el comunicador no se guardó sus comentarios, pues en su cuenta de Twitter publicó un mensaje en donde aseguró que José Ramón López Beltrán pasó de vivir en un departamento en Copilco a una casa en Houston sin trabajar. Los dimes y diretes entre el presidente y Loret de Mola aumentó tras la publicación de un reportaje en donde se acusaba al hijo de López Obrador de conflicto de intereses al habitar una casa de un directivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

