Canadá y Chile difieren de EEUU en su exclusión a países de la Cumbre de las Américas

Los jóvenes mandatarios tomaron distancia de la postura de Washington ante la no invitación de varios países al evento, en particular Cuba. En otro orden, abordamos los días de duelo en República Dominicana tras el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Estas y más noticias en esta edición de 'En órbita'.

Previo a su llegada a Los Ángeles (EEUU) para la Cumbre de las Américas, el presidente chileno Gabriel Boric realizó una visita oficial a Canadá, donde fue recibido por el primer ministro Justin Trudeau.El líder liberal norteamericano señaló que con respecto a Cuba, su país "siempre ha estado allí para apoyar y defender los derechos humanos". Además, Trudeau enfatizó que su nación "ha tenido una posición diferente sobre Cuba que su vecino EEUU", que le aplica un histórico bloqueo económico desde hace varias décadas.Boric por su parte volvió a rechazar la decisión de EEUU de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre. A su criterio, tal actitud no contribuye a buscar una solución al problema.EEUU no invitó a estos tres países argumentando que sus gobiernos son "ilegítimos" y "autocráticos". Los líderes de Bolivia, Guatemala, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas decidieron no asistir en señal de protesta contra esta posición de la Administración de Joe Biden.El entrevistado declaró que "la actitud de EEUU contra Cuba, Venezuela y Nicaragua no sorprende. Y por su parte, el presidente Boric también ha sido crítico con estos gobiernos, particularmente con el de Nicaragua".Grimaldi sostuvo que con su decisión EEUU "queda como aquel que abre y cierra la puerta a las cumbres, como un país que sigue manteniendo una doctrina de señalar cuáles son las naciones amigas de la democracia para todo el continente y cuáles las enemigas".A criterio del entrevistado, Washington, "al jugar ese juego, hoy con todo lo que se sabe de la actual política exterior norteamericana y sus errores, esto no parece muy sincero. Nadie cree en las cartas democráticas. Creo que EEUU debería ya abandonar ese tipo de retórica".El investigador chileno destacó el hecho de que, previo a su primera Cumbre de las Américas, Boric se haya acercado a la figura de Trudeau."Parece ser el momento en que el presidente Boric debe mostrar solvencia en las relaciones internacionales, estar a la altura de lo que se espera de un jefe de Estado", opinó.Grimaldi calificó de "buena decisión esta presentación de Boric a nivel internacional en Canadá, con un líder cercano en enfrentar desafíos del siglo XXI, como el cambio climático, la diversidad, en dar un perfil técnico y ciudadano a los gobiernos".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— los días de duelo en República Dominicana en medio de la conmoción por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.Y además, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admitió que Rusia está mejor equipada que su país en el marco del conflicto militar iniciado el 24 de febrero.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

