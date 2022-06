https://mundo.sputniknews.com/20220608/el-superarmamento-que-envian-a-ucrania-llega-antes-de-que-su-ejercito-aprenda-a-usarlo-1126463867.html

El superarmamento que envían a Ucrania llega antes de que su Ejército aprenda a usarlo

El superarmamento que envían a Ucrania llega antes de que su Ejército aprenda a usarlo

Si bien el flujo de armas de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a Ucrania es constante desde el inicio de la operación... 08.06.2022, Sputnik Mundo

El arsenal ucraniano se ha enriquecido con herramientas sofisticadas desde que se detonó el conflicto en febrero de 2022, pero el empleo de las mismas ha inducido a errores en el caos de los enfrentamientos, de acuerdo con un reportaje de The New York Times firmado por Thomas Biggons-Neff y Natalia Yermak.El sargento Dmytro Pysanka, operativo en el sur de Ucrania, contó al medio que recibieron un láser que ayuda a identificar objetivos, pero que no saben cómo utilizarlo.Países como Estados Unidos y el Reino Unido se han comprometido al envío de lanzadores múltiples de cohetes y otros utensilios militares para apoyar a Ucrania durante el conflicto, donde se viven tensiones especialmente en la región del Donbás, considerado territorio autónomo por el Gobierno de Vladímir Putin.En ese escenario, líderes occidentales constantemente solicitan más equipo y armamento para Ucrania, con miras a hacer retroceder a Rusia. Especialistas consultados por el medio consideraron que la situación es parecida al retroceso militar que tuvo Estados Unidos en Afganistán, donde también era necesaria la capacitación en el uso del armamento enviado.Si bien la OTAN ha entrenado al ejército ucraniano desde 2015, las capacitaciones no necesariamente contemplaron las armas enviadas en la actual coyuntura, recordó el periódico estadounidense.Cuando Putin inició sus operaciones había 150 asesores militares estadounidenses en territorio ucraniano, y desde 2015 occidente ha capacitado a más de 27.000 uniformados, mientras que desde febrero la administración estadounidense ha solicitado alrededor de 54.000 millones de dólares en aportaciones para Ucrania.Ahora bien, subraya el reportaje, el presidente Joe Biden ha evadido entrar en una confrontación más directa con Rusia y ha optado por asesorar en el uso del armamento enviado mediante programas de entrenamiento conducidos desde afuera del país. Esto también ha derivado en que los soldados ucranianos se capaciten en el uso de las armas recibidas en asesorías en línea o por su propia cuenta y práctica."Pero hay algunos tipos de armas que no puedes entender por intuición", reconoce el mando militar.

