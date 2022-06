https://mundo.sputniknews.com/20220607/se-hunden-las-estructuras-politicas-tradicionales-los-casos-de-colombia-y-chile-1126361109.html

¿Se hunden las estructuras políticas tradicionales? Los casos de Colombia y Chile

En conversación con Sputnik, los politólogos Fernando Giraldo de Colombia y Fernando García Naddaf de Chile analizan el fenómeno de la pérdida de poder e...

El retroceso de la influencia de los partidos y referentes políticos tradicionales, que ha dado paso a nuevos movimientos y liderazgos personalistas en política, es un fenómeno mundial del cual América Latina no es ajena.Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, Pedro Castillo en Perú, son claros ejemplos de cómo los discursos al margen de los partidos políticos tradicionales han sido capaces de imponerse en los últimos comicios del continente, más allá de similitudes o diferencias políticas entre ellos.El mismo escenario es el que se ha presentado en Chile, con la elección de los miembros redactores de la nueva Constitución Política para el país austral, electos por fuera del ámbito de influencia que supieron ostentar los partidos tradicionales. Mismo escenario que eligió a Gabriel Boric como presidente del país, representando un conglomerado político inexistente hace 10 años.El ejemplo más reciente del alejamiento del apoyo popular de las estructuras de poder político partidista tradicional fue la última elección presidencial colombiana. El pasado 29 de mayo, los candidatos tradicionales —incluyendo al uribismo— no alcanzaron el balotaje, mientras que los tradicionales partidos Liberal y Conservador, han perdido el control del histórico bipartidismo colombiano a manos del uribismo desde el año 2002.Al respecto, en conversación exclusiva para Sputnik, el politólogo colombiano Fernando Giraldo, especialista en partidos políticos y sistemas de partidos de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario de Colombia, junto con Fernando García Naddaf, politólogo de la Universidad Diego Portales de Chile, desglosan el fenómeno de la paulatina desaparición de los partidos políticos tradicionales en sus respectivos países y en la región.Factores y causas de la desaparición de los partidos tradicionalesSegún el politólogo colombiano Fernando Giraldo, los continuos cambios en la identificación política de la ciudadanía con los partidos ejemplifican una mutación en su ordenamiento, pero no necesariamente una desaparición per se de los mismos.Los partidos políticos tradicionales han dado lugar al nacimiento de nuevos liderazgos, pero que no representan necesariamente un cambio en la estructura del poder, o un nuevo paradigma en cuanto a la institucionalidad política."Aquí en Colombia hay un sistema de partidos, pero de partidos pequeños. Aquí no hay, proporcionalmente hablando, partidos grandes. Los partidos más grandes para efectos del Congreso que viene, va a ser Pacto Histórico que de 108 senadores va a tener 23", sostiene Giraldo.El fenómeno se da en un contexto donde el partido y los movimientos sociales que apoyan la candidatura de Gustavo Petro, provienen de una cultura política heterogénea y plural.Giraldo destaca que la votación de Pacto Histórico, que logró desplazar al Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) de las grandes mayorías populares en Colombia, pero que sin embargo continúa siendo en términos estructurales un partido mediano."El caso es que aún con el resultado de Pacto Histórico, sigue siendo pequeño, pero ya tiende a ser mediano. No creo que el hecho de que la izquierda haya logrado eso, vaya a revertir ese proceso de decaimiento o de deterioro de los partidos políticos, que no logran el afecto y la simpatía de los ciudadanos mayoritariamente", agregó.Para el politólogo chileno, Fernando García Naddaf, académico de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, el declive de los partidos políticos tradicionales en América Latina y el mundo responde a un fenómeno occidental en general.Para el académico austral, la paulatina desaparición de los referentes políticos tradicionales responde a "esta época de poscapitalismo, un mundo posglobalizado y que tiene características claras de cómo surgen instituciones distintas a las del siglo XX".Para García Naddaf, en la actualidad este fenómeno tiene cabida en una sociedad que se identifica mayoritariamente con patrones de consumo más que con patrones de clase."Eso pasa por una radicalización de un sistema de mercado que erosionó todo tipo de instituciones del siglo XX, hasta las iglesias, los sindicatos, los partidos políticos e incluso el mismo Estado. Ante esa erosión, no hay referentes institucionales que sean equivalentes a esos grupos intermedios de antes", sostiene.Según el académico chileno, "cambió la realidad, cambió el tejido social, por tanto, los partidos políticos que surgen —desde el Frente Amplio al nuevo Partido Republicano— no responden a clases, responden a ciertos tipos de construcciones identitarias, que tienen que ver con valores más o menos progresistas, con algún tipo de consumo, con algún tipo de defensas de enjambre de red social".Ambos analistas coinciden en que la incertidumbre respecto a los sistemas políticos del futuro recae en identificar qué tipos de actores o estructuras organizativas —si es que se requiere de ellas— aparecerán para sustituir a los partidos completamente.De alguna manera, la ausencia de alguna alternativa clara, desde el punto de vista orgánico, hace que los partidos se mantengan por inercia y porque no aparece todavía formas mucho más estables y permanentes para sustituirlas.La aparición de liderazgos como los de Rodolfo Hernández se han conocido en toda América Latina. "No se logra claridad de si eso es sostenible o no. Pero por el otro lado, los partidos de verdad, están en retirada, me da la impresión", afirma Giraldo."Para nosotros los colombianos, es cada vez más evidente el rechazo, el odio, el fastidio que tiene la mayoría de la población con los partidos políticos. Están tratando de buscar otras alternativas y creo que en eso, la izquierda ha podido comportarse mejor. Y eso le pagó bien en las elecciones legislativas y ganó la primera vuelta y está disputando la presidencia", explica el politólogo colombiano.Hernández y la antipolíticaPara García Naddaf, el fenómeno de la no política, "es profundamente político". Según el académico chileno, fenómenos como Parisi en Chile, Trump o Hernández en la última elección presidencial colombiana, "no se identifican con los políticos tradicionales, pero son profundamente políticos. Defienden modelos y jerarquizan valores. El tema es tratar de desnudar qué tipo de valores hay detrás de un discurso dado. Por ejemplo, en EEUU se da con la defensa del uso de armas, acá con la crítica a los modelos políticos tradicionales".La debacle de los partidos políticos de derecha, que recibieron un castigo severo en las pasadas legislativas y en la primera vuelta colombiana, para Giraldo tiene espejos como los de Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador o Donald Trump en EEUU. "Entonces, son riesgosos para una democracia de mínimos, amenazada y débil como la colombiana"."Es una amenaza porque este es un país donde la democracia es incompleta. A nivel regional cunde y se expande con mucha fuerza el autoritarismo. Tenemos que tratar de completar esa democracia incompleta, pero al mismo tiempo tratar de contener la expansión del autoritarismo a nivel local y regional", lamenta el politólogo cafetero.Según Giraldo, casi el 70% de los votos de la primera vuelta presidencial, se expresan por posturas muy distintas a lo tradicional. Lo que tienen en común tanto Petro como Hernández, es que los dos proponen cambios."Pero para cualquier caso quiere decir que muchos de los votos de Hernández se ubicarían ideológicamente en la derecha o centroderecha, pero rechazan los partidos. Le quitan la confianza a los partidos políticos y buscan en Hernández, aquel que atienda un problema que para la mayoría de los ciudadanos, estoy hablando del 70%, sienta que es la causa principal de sus problemas, qué es el tema de la corrupción", subraya Giraldo.Colombia es un país con profundos sesgos anticomunistas o antiizquierda, que presenta una ruptura muy grande dentro de la sociedad y el futuro dependerá de quién gane y con qué margen gane también, según el académico de la Pontificia Universidad Javeriana."Con una persona como Hernández en el poder, puede pasar lo que pasa en Perú con Castillo, por más que sea una persona de izquierda. Detrás de Hernández va a terminar quedando finalmente el uribismo, por eso digo que la derecha no está derrotada. Ha sido golpeada, pero están tratando de permear a Hernández y él ha agradecido que se le acerquen", lamenta.Partidos tradicionales ¿reinvención o desaparición?Para García Naddaf, la dispersión o desaparición de referentes políticos es un fenómeno que no es necesariamente novedoso, que ha sucedido y volverá a suceder en el futuro próximo a medida que un encadenamiento de intereses confluyen en nuevas alianzas y en la construcción de nuevos referentes políticos."Creo que puede darse una especie de encadenamiento de intereses, donde al final devengan en alianzas políticas de partidos afines, que es lo que ocurre hoy en día. El Frente Amplio chileno es eso, un encadenamiento de ciertas luchas políticas, que en el fondo se nuclean en la lucha antineoliberal", indica el politólogo chileno.Para García Naddaf, el presente es un nuevo escenario que seguirá cambiando con la erosión de las instituciones y la permeabilidad social. No hay que apegarse a los partidos pensando que se van a mantener.Sobre el futuro del sistema de partidos chileno, García Naddaf enfatiza que la transformación de referentes políticos continuará y que no es de extrañar nuevas configuraciones políticas que con el paso del tiempo pasen a ocupar el espacio de lo tradicional."Hubo un sistema de partidos que duró del año 1925 a 1980, con la vieja constitución. Luego otro sistema con la constitución de 1980. No sería raro un nuevo esquema de partidos con la nueva constitución", concluye.

