La 'salchicha ofendida' de Kiev: Ucrania, indignada de que llamasen a Zelenski loco en Hungría

El presidente del Parlamento húngaro, Laszlo Kover, puso en duda la salud mental del presidente ucraniano a juzgar por su forma de comunicarse con los líderes... 07.06.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con el asambleísta húngaro, el estilo de comunicación del líder ucraniano con los jefes de otros Estados, incluidas las principales potencias mundiales, no resiste ninguna crítica. Kover precisó que en todo el tiempo que ha observado los acontecimientos de la política mundial, no puede recordar que un dirigente de un país necesitado y con problemas se haya atrevido a hablar en contra de alguien, como lo hace el presidente Zelenski, quien criticó no solo a Hungría, sino también al canciller alemán.El parlamentario Kover señaló en la cadena HirTV que, por lo general, quienes necesitan ayuda "tienden a pedirla amablemente" sin exigir o amenazar.Visto todo esto, Kover sugirió que la razón de tal comportamiento podría ser "algún problema mental" del líder ucraniano.La respuesta del Ministerio de Exteriores ucraniano fue casi inmediata. La parte ucraniana requirió que el presidente del Parlamento húngaro haga público su certificado de salud mental.El Ministerio ucraniano indicó que los políticos húngaros continúan manchando persistentemente la reputación de Ucrania, agregando que, en opinión de los funcionarios ucranianos, a lo largo de la historia en varias ocasiones Hungría "se ha orientado hacia el mal".El vicedirector de la oficina presidencial ucraniana, Andri Sibiga, calificó al presidente del Parlamento húngaro de "político de bajo nivel" y "presidente irrespetado de la Asamblea Nacional de Hungría", además se refirió al "ADN fascista", recordando la participación de soldados húngaros en el asesinato masivo de civiles en la región de Chernígov durante la Segunda Guerra Mundial. El representante de la Presidencia ucraniana afirmó que la historia seguirá adelante y Ucrania ganará, mientras "esos personajes quedarán en el basurero de la historia".El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjartó, ha respaldado las palabras del presidente del Parlamento húngaro, destacando que mientras miles de personas han estado trabajando en Hungría para ayudar a Ucrania y al pueblo ucraniano, los políticos ucranianos nunca han expresado su gratitud en voz alta, sino que hablan constantemente de Hungría en un tono inaceptable, mintiendo y desprestigiando a la parte húngara.El ministro Szijjartó concluyó que por todo ello, el asambleísta Kover tiene toda la razón, aunque los ucranianos estén indignados por ello.Cabe destacar que no es la primera vez que la parte ucraniana se ha visto envuelta en escándalos diplomáticos. Uno de los ejemplos más recientes es el comportamiento del embajador ucraniano en Alemania, Andri Melnik, quien ha criticado duramente a Alemania por negarse a suministrar armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, catalogando al canciller alemán de "salchicha ofendida".

