Lavrov: Zelenski "dice muchas cosas, depende de lo que bebe o lo que fuma"

19.04.2022

Lavrov descarta planes de usar armas nucleares en Ucrania y dice que operación militar pasa a nueva faseEl ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este martes que Moscú no planea usar armas nucleares en Ucrania y declaró que inicia una nueva fase del operativo militar en el país vecino, agregando que "este será un momento importante de toda la operación especial".Consultado sobre la veracidad de si Rusia planea emplear en Ucrania las armas nucleares tácticas, tal como lo ha asegurado el presidente, Volodímir Zeleneski, Lavrov respondió contundente: "Él dice muchas cosas, depende de lo que bebe o lo que fuma. Dice muchas cosas. No puedo comentar lo que declara una persona tan poco razonable". Asimismo, indicó que el futuro de Ucrania debe ser decidido por los propios ucranianos.El afán antirruso de Bruselas deja al desnudo su sentimiento de supremacismo racialLa sonrisa que apareció en el rostro del canciller alemán, Olaf Scholz, cuando durante su visita a Moscú el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó como "genocidio" el exterminio de la población de Donbás por parte del régimen de Kiev, simboliza el desprecio de Occidente, no sólo hacia los rusos –perseguidos en EEUU y la UE como si se tratase de los judíos en el Tercer Reich–, sino también hacia todas las naciones consideradas por el llamado 'primer mundo' como 'inferiores'.Así lo demuestra el descarado tono despectivo de los políticos y la prensa dominante respecto a los países que no se apresuran a sumarse a las sanciones antirrusas, donde abiertamente se insulta a sus Gobiernos, algo que les toca vivir a una serie de países latinoamericanos cuyos líderes están siendo tachados de "dictadores" o "populistas" por 'permitirse' seguir manteniendo las relaciones con Moscú.La misma retórica se emplea hacia naciones asiáticas, donde una de las razones por las cuales Occidente se quitó la máscara y demostró su verdadera actitud hacia la región es la resistencia de varios Estados de esta parte del planeta ante las presiones para que corten su cooperación energética con Rusia. Una resistencia calificada en tono de burla como "malabares asiáticos" por parte del diario El Mundo, como si la defensa de los intereses nacionales y del bienestar ciudadano fuera un desmérito y algo 'tercermundista', según la perspectiva de Washington y sus aliados, que ni ocultan que se consideran superiores, no sólo a los demás países, sino también a las reglas del orden mundial.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

